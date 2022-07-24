"Точно не российская мина": Маси Найем дал первое интервью после ранения на фронте (видео)

По словам общественного деятеля, осколок от мины сломал ему кость, которая держала мозг. Врачи заменили ее титановой пластиной.

37-летний украинский правозащитник Маси Найем дал первое видеоинтервью после ранения на фронте и потери глаза.

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Адвокат рассказал "Телебаченню Торонто", что чувствует себя гораздо лучше, однако его побратим до сих пор находится в больнице.

Маси Найем, по собственному желанию мобилизовавшийся в армию после начала полномасштабной российской агрессии, вместе с побратимом искал, где можно было бы построить понтонную переправу через реку Северский Донец в случае, если российские солдаты разрушат мост.

"Мы ехали за человеком, знавшим местность, заехали на место и хотели выйти посмотреть. Мы начали переставлять машину и в этот момент заехали на мину. Один из моих собратьев погиб на месте. Другой мой друг тоже в больнице, у него состояние тяжелее, чем у меня. После того, как мы взорвались, я пытался выйти из машины, вышел и другой мой побратим помог нам в эвакуации", — рассказывает Маси Найем, который в результате проишествия потерял глаз.

Правозащитник признался, что пока неизвестно, на чьей мине они взорвались. По его словам, скорее всего, это не российская мина, однако неизвестно, специально ли кто-то ее оставил или она была предназначена для российских захватчиков. Расследование продолжается.

"Точно не российская мина была, потому что россияне на тот момент туда еще не заходили. Или наша была, но кто поставил, с какой целью поставил — это все расследуется, со временем будет понятно… Коммуникация в армии нуждается в улучшении", — признался раненый защитник.

[ + – ] Маси Найем дал первое видеоинтервью

Поэтому главной проблемой украинской армии Маси Найем считает плохую коммуникацию.

"Коммуникация очень важна. Потому что коммуникация это о слажении, это системность… Это возможно сделать, это реально сделать", — отметил украинский адвокат.

По словам Найема, осколок от мины сломал ему кость, которая держала мозг, и она сейчас заменена титановой.

"Самое опасное заключалось в том, что определенная гематома могла давить на мозг и это могло привести к плохим последствиям", — отметил адвокат.

В частности, 37-летний Найем акцентировал внимание на важности знания основ тактической медицины — как для военных, так и для гражданского населения. Найем признался, что не будет чувствовать себя уверенно на фронте, если не сможет помочь собратьям в случае ранений, этого ожидает и от своих напарников.

Также он поблагодарил за безграничную поддержку от украинского общества и признался, что с такими людьми эту войну невозможно проиграть.

"С таким обществом, с такой поддержкой потеря глаза не ощущается", — прокомментировал повышенное внимание к своей личности со стороны украинцев Найем.

[ + – ] Маси Найем потерял глаз на фронте Фото: Facebook

Напомним, Маси Найем показал первое фото после операции и поблагодарил врачей.

Также Фокус писал о других подробностях ранения 37-летнего Маси Найема.