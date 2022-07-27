У Львові вперше провели трансплантацію кісткового мозку маленькій дитині (фото)
Пацієнткою стала трирічна Уляна з Волинської області. Тепер такі пересадки будуть проводити для всіх дітей західноукраїнського регіону, котрі потребують цього.
У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі успішно провели першу аутологічну трансплантацію стовбурових клітин кісткового мозку дитині. Наразі такі пересадки проводитимуть для всіх дітей західноукраїнського регіону. Про це повідомляється на Facebook-сторінці медустанови.
Пацієнткою стала 3-річна Уляна з Волинської області. Із самого народження маля боролося з пухлиною головного мозку. У 2021 році її прооперували нейрохірурги в Луцьку, після чого дівчинка проходила хіміотерапію. Але для повного одужання дитині була потрібна пересадка кісткового мозку.
Як уточнюється, Уляна стала донором сама для себе — їй пересадили власні клітини. Трансплантація проходила протягом пів години.
"Ця процедура нагадує трансфузію компонентів крові, тільки "переливають" стовбурові клітини. За таких умов пацієнт не відчуває жодного болю", — розповіла лікарка-онкологиня Крістіна Запоточна, яка проводила пересадку.
Як кажуть у лікарні, після операції малеча почувається добре, показники крові у пацієнтки покращилися. Проте для повного одужання їй необхідно пройти курс підтримувальної хіміотерапії.
У лікарні пояснюють, що день переливання стовбурових кліток вважається "нульовим днем". Після нього до періоду приживлення кісткового мозку має пройти два-три тижні. Під час реабілітаційного етапу пацієнт перебуває у спеціально облаштованому стерильному боксі. Як уточнюється, у дитячій медустанові у Львові забезпечують повний цикл такого лікування.
Клініку дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі відкрили у лютому цього року.
Раніше Фокус розповідав про трансплантації генетично модифікованого серця свині. Перша така пересадка відбулася у середині червня, а друга на початку липня.
Нагадаємо, у США пацієнтці пересадили вухо, вирощене з її тканин. Учені створили тривимірний біоімплант, який виросте у повноцінне вухо вже після пересадки пацієнту.