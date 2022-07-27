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Во Львове впервые провели трансплантацию костного мозга маленькому ребенку (фото)

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3-летняя Ульяна после пересадки костного мозга.

Пациенткой стала трехлетняя Ульяна из Волынской области. Теперь такие пересадки будут проводить для всех нуждающихся в этом детей западноукраинского региона.

В Западноукраинском специализированном детском медицинском центре успешно провели первую аутологичную трансплантацию стволовых клеток костного мозга ребенку. Теперь такие пересадки будут проводить для всех детей западноукраинского региона. Об этом сообщается на Facebook-странице медучреждения.

Пациенткой стала 3-летняя Ульяна из Волынской области. С самого рождения малышка боролась с опухолью головного мозга. В 2021 году ее прооперировали нейрохирурги в Луцке, после чего девочка проходила химиотерапию. Но для полного выздоровления ребенку была необходима пересадка костного мозга.

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Ульяна после операции.

Как уточняется, Ульяна стала донором сама для себя – ей пересадили собственные клетки. Трансплантация проходила в течение получаса.

"Эта процедура напоминает трансфузию компонентов крови, только "переливают" стволовые клетки. При этом пациент не испытывает никакой боли", – рассказала врач-онколог Кристина Запоточная, проводившая пересадку.

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Ульяна в больнице после трансплантации.

Как говорят в больнице, после операции малышка чувствует себя хорошо, показатели крови у пациентки улучшились. Тем не менее, для полного выздоровления ей необходимо пройти курс поддерживающей химиотерапии.

В больнице объясняют, что день переливания стволовых клеток считается "нулевым днем". После него до периода приживления костного мозга должно пройти две-три недели. Во время реабилитационного этапа пациент находится в специально обустроенном стерильном боксе. Как уточняется, в детском медучреждении во Львове обеспечивают полный цикл такого лечения.

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Теперь врачи готовы делать пересадку костного мозга всем маленьким пациентам в западноукраинском регионе.

Клинику детской онкологии и трансплантации костного мозга в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре открыли в февраля этого года.

Ранее Фокус рассказывал о трансплантациях генетически модифицированного сердца свиньи. Первая такая пересадка состоялась в середине июня, а вторая в начале июля.

Напомним, в США пациентке пересадили ухо, выращенное из ее же тканей. Ученые создали трехмерный биоимплант, который вырастет в полноценное ухо уже после пересадки пациенту.