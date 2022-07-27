Ситуація страшна: жителі Луганська впевнені, що в місті орудує маніяк (фото)

За даними місцевих телеграм-каналів, окупаційна влада в курсі, що в місті вбивають дівчат, але мовчать про це, оскільки вбивцею може бути російський військовий.

Луганці повідомляють у місцевих пабліках про те, що в Луганську орудує маніяк, на рахунку якого кілька вбивств та зґвалтувань.

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"На Жукова чотири зґвалтування із вбивством, на східних кварталах — вісім зґвалтувань, — зазначають городяни. — Свідки описують молоду людину (або групу осіб) у військовій формі російського зразка. Загалом там, де проходять колони або живуть військовослужбовці, — спалах насильства".

Місцеві телеграм-канали стверджують, що окупаційна адміністрація хоче зам'яти цю справу. Посилаючись на інформацію, отриману від місцевих поліцейських, вони повідомляють, що "міністр МВС ЛНР" дав команду не старатися в пошуках.

"Всі чекають на ротацію, щоб цей виродок поїхав. Пасічник (керівник адміністрації) в курсі і теж покриває маніяка-вбивцю. Тому, що у разі викриття може бути грандіозний скандал. І це ми чули вже не від однієї людини, а від різних джерел", — стверджують автори "Луганщина Оперативна".

За даними телеграм-каналу, останню жертву знайшли у кварталі Якіра 25 липня, також канал опублікував аудіозапис, на якому чути жіночі крики. Стверджується, що на записі голос останньої жертви вбивці.

27 липня в Мелітополі у парку відпочинку ім. Горького знайшли тіло 13-річної дівчинки, яка зникла на початку місяця, повідомляє "РІА Мелітополь". Тіло закопане, його виявила собака, яку вигулював місцевий житель. Близькі родини загиблої розповіли, що перед смертю її зґвалтували та побили. Водночас окупанти рекомендують родичам не підіймати шум.

[ + – ] Тіло вбитої дівчинки знайшли завдяки собаці, який почав рити землю в місці поховання

Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зафіксувала 23 випадки сексуального насильства, а також страти мирного населення у понад 30 населених пунктах країни.

Раніше повідомлялося, що в Україні встановили особу окупанта, який ґвалтував жінок у Київській області. У скоєнні сексуального насильства над українками підозрюється 20-річний радіотелефоніст Булат Фассахов. Він нападав на жінок разом із товаришем по службі у селі Броварського району.