ООН зафіксувала 23 сексуальні злочини росіян і страти у 30 населених пунктах України

У новій доповіді управління Верховного комісара ООН із прав людини йдеться про 300 підтверджених випадків убивств мирного населення на окупованих територіях до 15 травня.

Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні зафіксувала 23 випадки сексуального насильства, а також страти мирного населення у понад 30 населених пунктах країни. І це лише дані з 24 лютого до 15 травня цього року. Про це йдеться у новій доповіді управління Верховного комісара ООН із прав людини.

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Міжнародні експерти спромоглися підтвердити 300 випадків убивства мирного населення на окупованих територіях. Йдеться про Київську, Чернігівську, Сумську та Харківську області. Водночас у доповіді наголошується, що ця цифра може згодом змінитись, коли виникне більше доказів скоєних росіянами злочинів.

Тільки в Бучі моніторингова місія задокументувала факти вбивства щонайменше 50 цивільних осіб, поки місто перебувало під контролем російської армії. У доповіді також описано випадки тортур і жорстокого поводження з місцевим населенням.

Зазначається, що в доповіді також йдеться про порушення міжнародного права щодо військовополонених і тією, й іншою стороною. Міжнародники згадують про позасудові страти, відмову про надання медичної допомоги, тортури та жорстоке поводження, порушення умов інтернування.

"Заборона тортур і довільного позбавлення життя є абсолютною і застосовується у будь-який час до всіх людей незалежно від того, чи є вони цивільними особами чи комбатантами. Порушники мають бути притягнуті до відповідальності, а жертви та їхні родичі — здійснити своє право на ефективний засіб правового захисту і на встановлення істини", — прокоментувала голова Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільда Богнер.

Окрема увага доповіді приділяється випадкам сексуального насильства з боку окупантів. Моніторингова група розслідувала та підтвердила 23 такі факти. Зокрема, це зґвалтування, групові зґвалтування, тортури, примус до публічного роздягання і загрози сексуального насильства.

"Через активні бойові дії, небезпеку, масові переміщення і стигматизацію жертви сексуального насильства часто не можуть або не хочуть говорити з іншими людьми або подавати офіційну скаргу до правоохоронних органів. Для розуміння всього масштабу сексуального насильства в цьому контексті можуть знадобитися роки", — уточнила Богнер.

Нагадаємо, в Україні встановили особу окупанта, який ґвалтував жінок у Київській області. У скоєнні сексуального насильства над українками підозрюється 20-річний радіотелефоніст Булат Фассахов. Він нападав на жінок разом із товаришем по службі у селі Броварського району.

У квітні СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною, в якій жінка "дає дозвіл" на зґвалтування українок і "просить захищатися".