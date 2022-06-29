ООН зафиксировала 23 сексуальных преступления россиян и казни в 30 населенных пунктах Украины

В новом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится о 300 подтвержденных случаях убийств мирного населения на оккупированных территориях, совершенных до 15 мая.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 23 случая сексуального насилия, а также казни мирного населения в более чем 30 населенных пунктах страны. И это лишь данные с 24 февраля по 15 мая этого года. Об этом говорится в свежем докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

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Международные эксперты смогли подтвердить 300 случаев убийства мирного населения на оккупированных территориях. Речь идет о Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. При этом в докладе отмечается, что эта цифра может со временем измениться, когда возникнет больше доказательств совершенных россиянами преступлений.

Только в Буче мониторинговая миссия задокументировала факты убийства как минимум 50 гражданских лиц, пока город находился под контролем российской армии. В докладе также описаны случаи пыток и жестокого обращения с местным населением.

Отмечается, что в докладе также идет речь о нарушении международного права в отношении военнопленных и той, и другой стороной. Международники упоминают о внесудебных казнях, отказе о предоставлении медицинской помощи, пытках и жестоком обращении, нарушении условий интернирования.

"Запрет пыток и произвольного лишения жизни является абсолютным и применяется в любое время ко всем людям независимо от того, являются ли они гражданскими лицами или комбатантами. Нарушители должны быть привлечены к ответственности, а жертвы и их родственники — осуществить свое право на эффективное средство правовой защиты и на установление истины", — прокомментировала глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Отдельное внимание в докладе уделяется случаям сексуального насилия со стороны оккупантов. Мониторинговая группа расследовала и подтвердила 23 таких факта. В частности, это изнасилования, групповые изнасилования, пытки, принуждение к публичному раздеванию и угрозы сексуального насилия.

"Из-за активных боевых действий, опасности, массовых перемещений и стигматизации жертвы сексуального насилия часто не могут или не хотят говорить с другими людьми или подавать официальную жалобу в правоохранительные органы. Для понимания всего масштаба сексуального насилия в этом контексте могут понадобиться годы", — уточнила Богнер.

Напомним, в Украине установили личность оккупанта, насиловавшего женщин в Киевской области. В совершении сексуального насилия над украинками подозревается 20-летний радиотелефонист Булат Фассахов. Он нападал на женщин вместе с сослуживцем в селе Броварского района.

В апреле СБУ перехватила разговор оккупанта с женой, в котором женщина "дает разрешение" на изнасилование украинок и "просит предохраняться".