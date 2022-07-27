Ситуация страшная: жители Луганска уверены, что в городе орудует маньяк (фото)

По данным местных телеграм-каналов, оккупационные власти в курсе, что в городе убивают девушек, но молчат об этом, так как убийцей может быть российский военный.

Луганчане сообщают в местных пабликах о том, что в Луганске орудует маньяк, на счету которого несколько убийств и изнасилований.

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"На Жукова четыре изнасилования с убийством, на восточных кварталах — восемь изнасилований, — отмечают горожане. — Свидетели описывают молодого человека (или группу лиц) в военной форме российского образца. В целом, там где проходят колонны или живут военнослужащие — вспышка насилия".

Местные телеграм-каналы утверждают, что оккупационная администрация хочет замять это дело. Ссылаясь на информацию полученную от местных полицейских, они сообщают, что "министр МВД ЛНР" дал команду не усердствовать в поисках.

"Все ждут ротации, чтобы этот ублюдок уехал. Пасечник (руководитель администрации) в курсе и тоже покрывает маньяка-убийцу. Потому что в случае разоблачения может быть грандиозный скандал . И это мы слышали уже не от одного человека, а от разных источников", — утверждают авторы "Луганщина Оперативная".

По данным телеграм-канала, последнюю жертву нашли в квартале Якира 25 июля, также канал опубликовал аудиозапись, на котором слышны женские крики. Утверждается, что на записи — голос последней жертвы убийцы.

27 июля в Мелитополе в парка отдыха им. Горького нашли тело 13-летней девочки, которая пропала в начале месяца, сообщает "РИА Мелитополь". Тело было закопано, его обнаружила собака, которую выгуливал местный житель. Близкие семьи погибшей рассказали, что перед смертью ее изнасиловали и избили. При этом оккупанты настоятельно рекомендуют родственникам не поднимать шум.

[ + – ] Тело убитой девочки нашли благодаря собаке, которая начала рыть землю в месте захоронения

Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 23 случая сексуального насилия, а также казни мирного населения в более чем 30 населенных пунктах страны.

Ранее сообщалось, что в Украине установили личность оккупанта, насиловавшего женщин в Киевской области. В совершении сексуального насилия над украинками подозревается 20-летний радиотелефонист Булат Фассахов. Он нападал на женщин вместе с сослуживцем в селе Броварского района.