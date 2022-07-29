Виїзд з України чоловіків із подвійним громадянством: прикордонники роз'яснили ситуацію

Чоловіки з подвійним громадянством, які його не втратили на законних підставах, вважаються громадянами України та не можуть залишити країну під час воєнного стану.

У Держприкордонслужбі вперше офіційно роз'яснили правила перетину кордону для чоловіків із подвійним громадянством. Інформація з'явилася на офіційній сторінці ДПСУ у фейсбуку.

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За словами представників служби, особа, яка має кілька громадянств, одне з яких — України, у відносинах з Україною вважається громадянином України.

У такому разі чоловік віком від 18 до 60 років не зможе виїхати за межі України навіть за наявності іншого громадянства, оскільки вважатиметься громадянином України, який підлягає мобілізації.

Виняток становлять:

водії, які перевозять медичний вантаж, допомогу чи вантаж на потреби ЗСУ;

далекобійники на фурах, які мають ліцензії на міжнародні перевезення вантажів і пасажирів;

залізничники, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці;

спортсмени, тренери, спортивні судді й інші профільні фахівці, які беруть участь у міжнародних змаганнях, готуються до них або забезпечують їхнє проведення.

"Водночас використовувати паспорт громадянина іншої країни для перетину державного кордону України на законних підставах мають фізичні особи після видання Указу Президента України про втрату такими особами громадянства України", — повідомили в Держприкордонслужбі.

Також прикордонники ще раз наголосили, що згідно із законодавством України подвійне громадянство (тобто громадянство України та ще однієї чи кількох країн) в Україні не допускається.

Раніше Фокус писав про те, як чоловіки нелегально опиняються у Європейському Союзі. Незважаючи на заборони, в Україні процвітає нелегальний бізнес, який допомагає чоловікам перебратися у Європейський Союз.

Ми також розповідали своїм читачам про те, хто і як може залишити Україну під час воєнного стану. Деякі категорії населення можуть перетнути кордон лише зі спеціальною довідкою.