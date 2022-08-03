Звільнення під час війни: Мінекономіки дало роботодавцям ще одну причину

Звільняти працівників дозволили через знищення виробництва, але для цього потрібно мати докази. Працівник має право претендувати на виплату вихідної допомоги в розмірі не менше місячної зарплати.

Українська влада вирішила доповнити законодавство щодо оптимізації трудових відносин. Під час воєнного стану працівника можна звільнити через знищення виробничих потужностей, ідеться в коментарі Міністерства економіки України.

Нові зміни вносяться до 41 статті Кодексу законів про працю (КЗпП). Роботодавець може звільнити працівника, якщо він не в змозі забезпечити його роботою після знищення (відсутності) виробничих, організаційних і технічних умов, засобів виробництва чи майна внаслідок бойових дій.

"Запропонованими змінами усуваються деякі колізії законодавства про працю та встановлюється, що розірвання трудового договору відповідно до п.6 ч.1 ст. 41 КЗпП здійснюється без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)", — пояснили в міністерстві.

[ + – ] Роботодавець повинен довести неможливість забезпечити людину роботою Фото: Facebook

Роботодавець повинен мати докази неможливості забезпечити людину роботою. Це можуть бути документи технічної інвентаризації, що засвідчують факт знищення майна, довідки з органів внутрішніх справ України, акт про пожежу та висновки інших установ.

Звільнення працівника в Україні — чи потрібна компенсація?

Якщо роботодавець вирішив розірвати трудовий договір відповідно до вищевказаних умов, працівнику належить виплата вихідної допомоги в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

"При цьому колективним або трудовим договором можливе встановлення вищих гарантій щодо розміру вихідної допомоги", — зазначили в Мінекономіки.

Фокус раніше писав, що через повномасштабну війну з РФ органи держстатистики не можуть проводити точні дослідження ринку праці.

У травні цього року Фокус проводив опитування та з'ясував, що більше половини українців втратили близько 50% доходів. Нацбанк України попереджав, що наступного року українські підприємства скоротять від 29% до 50% працівників.