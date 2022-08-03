Увольнения во время войны: Минэкономики дало работодателям еще одну причину

Увольнять сотрудников разрешили из-за уничтожения производства, но для этого нужно иметь доказательства. Работник вправе претендовать на выплату выходного пособия в размере не менее месячной зарплаты.

Украинские власти решили дополнить законодательство по оптимизации трудовых отношений. Во время военного положения работника можно уволить из-за уничтожения производственных мощностей, сказано в комментарии Министерства экономики Украины.

Новые изменения вносятся в 41-ю статью Кодекса законов о труде (КЗоТ). Работодатель может уволить работника, если он не в состоянии обеспечить его работой после уничтожения (отсутствия) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества в результате боевых действий.

"Предложенными изменениями устраняются некоторые коллизии законодательства о труде и устанавливается, что расторжение трудового договора в соответствии с п.6 ч.1 ст. 41 КЗоТ осуществляется без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя)", – объяснили в министерстве.

[ + – ] Работодатель обязан иметь доказать невозможность обеспечить человека работой Фото: Facebook

Работодатель должен иметь доказательства невозможности обеспечить человека работой. Это могут быть документы технической инвентаризации, удостоверяющие факт уничтожения имущества, справки из органов внутренних дел Украины, акт о пожаре и заключения других учреждений.

Увольнение работника в Украине – полагается ли компенсация?

Если работодатель решил расторгнуть трудовой договор в соответствии с вышеуказанными условиями, работнику полагается выплата выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка.

"При этом коллективным или трудовым договором возможно установление более высоких гарантий относительно размера выходного пособия", — отметили в Минэкономики.

Фокус ранее писал, что из-за полномасштабной войны с РФ органы госстатистики не могут проводить точные исследования рынка труда.

В мае этого года Фокус проводил опрос и выяснил, что более половины украинцев потеряли около 50% доходов. Нацбанк Украины предупреждал, что в следующем году украинские предприятия сократят от 29% до 50% работников.