Шустеру заборонили в'їзд в Україну, — ЗМІ

Журналіст і телеведучий нібито потрапив у особливий список, і йому заборонили в'їжджати в Україну протягом трьох років.

Українському телеведучому Савіку Шустеру заборонили в'їзд на територію України. Інформацію про це опублікувала "Страна".

За інформацією журналістів, отриманих із джерел, які вони не називають, журналіст і телеведучий нібито потрапив у так званий "червоний список". ЗМІ повідомило, що Шустеру заборонили в'їзд на територію України на 3 роки.

"Простіше кажучи, щодо нього дали установку не впускати в країну як іноземця — без пояснення причин", — написало видання.

Зі свого боку, "Обозреватель", посилаючись на свої анонімні джерела, спростував цю інформацію.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Жодним уповноваженим державним органом України рішення про заборону в'їзду Шустеру не виносилося", — написало видання.

Водночас директор студії Савіка Шустера Павло Єлізаров стверджує, що інформація про заборону на в'їзд є фейком.

Зауважимо, що найпопулярніший український телеведучий має громадянство Італії та зараз перебуває не в Україні.

Фокус у листопаді 2021 року писав про те, чи стане Савік Шустер персоною нон-грата в Україні. Якби журналіста вислали з країни після своїх висловлювань на адресу президента, це означало б, що Зеленський вибрав шлях жорсткої боротьби з Рінатом Ахметовим.

А трохи раніше Шустер назвав "початком кінця" для влади Зеленського провал операції з "вагнерівцями". Ведучий висловив думку, що керівництво країни перебуває під захистом "сусідньої держави", і йому вже не довіряють ні народ, ні еліта.