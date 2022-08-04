Шустеру запретили въезд в Украину, — СМИ

Журналист и телеведущий якобы попал в особый список и ему запретили въезжать в Украину на протяжении трех лет.

Украинскому телеведущему Савику Шустеру якобы запретили въезд на территорию Украины. Информацию об этом опубликовала "Страна".

По информации журналистов, полученных из источников, которые они не называют, журналист и телеведущий якобы попал в так называемый "красный список". СМИ сообщило, что Шустеру запретили въезд на территорию Украины на 3 года.

"Проще говоря, по нему дана установка не впускать в страну как иностранца – без объяснения причин". — написало издание.

В свою очередь "Обозреватель", ссылаясь уже на свои анонимные источники, опроверг эту информацию.

"Эта информация не соответствует действительности. Ни одним уполномоченным государственным органом Украины решения о запрете въезда для Шустера не выносилось", — написало издание.

В то же время, директор студии Савика Шустера Павел Елизаров утверждает, что информация о запрете на въезд является фейком.

Заметим, что популярный украинский телеведущий имеет гражданство Италии и сейчас находится не в Украине.

Фокус в ноябре 2021 года писал о том, станет ли Савик Шустер персоной нон-грата в Украине. Если бы журналиста выслали из страны после своих высказываний в адрес президента, это означало, что Зеленский выбрал путь жесткой борьбы с Ринатом Ахметовым.

А несколько ранее Шустер назвал "началом конца" для власти Зеленского провал операции по "вагнеровцам". Ведущий высказал мнение, что руководство страны находится под защитой "соседнего государства" и ему уже не доверяют ни народ, ни элита.