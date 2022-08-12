У глави мелітопольського штабу "Единой России" буквально підгоріло "заднє місце", — мер

Мер міста Іван Федоров повідомив, що в Мелітополі сили підпілля розпочали полювання на колаборантів, які готуються провести псевдореферендум.

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров прокоментував вибух у місті, який стався вранці 12 серпня. За його словами, внаслідок вибуху постраждав керівник пропагандистського виборчого штабу "Единой России" Олег Шостак, у якого буквально підгоріло "заднє місце".

Федоров уточнив, що Шостак є поплічником проросійського колаборанта Євгена Балицького. Він працював на пропагандистському телеканалі "МТВ Плюс", який ретранслює кремлівські наративи.

"Підсумок: тепер Шостак точно не зможе сидіти на стільці рівно — його частина тіла для сидіння буквально підірвана", — написав у Telegram Федоров.

Мер також повідомив, що на цьому тижні рух опору підірвав головний штаб "Единой России" на проспекті Богдана Хмельницького в Мелітополі, де окупаційна влада формувала фальшиві списки перед проведенням псевдореферендуму. За попередніми даними спрацював саморобний вибуховий пристрій.

"Оголошено полювання на причетних до проведення так званого псевдореферендуму на частині Запорізької області. Сили опору діятимуть, щоб жодного референдуму не сталося", — заявив Федоров.

Хто такий Олег Шостак

До війни Олег Шостак був депутатом Мелітопольської міськради, де представляв інтереси Опозиційного блоку. Він також обіймав посаду директора мелітопольського телебачення "МТВ-Плюс" і був тісно пов'язаний з Євгеном Балицьким, який зараз підозрюється СБУ в сприянні російським окупантам.

Мелітопольцям Шостак відомий гучним скандалом із захопленням комунального телебачення. Він за підтримки депутатів від Оппоблоку зайняв крісло директора та "проголосив" себе керівником муніципального телеканалу.

Нагадаємо, 10 серпня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух біля штабу путінської партії "Единая Россия". За словами мера міста Івана Федорова, штаб атакували сили опору та партизани.

Перед цим 5 серпня росіяни розпочали підготовку до проведення псевдореферендуму в Мелітополі. У місті було помічено людей у цивільному, які у супроводі військових з автоматами розпочали обхід по квартирах.