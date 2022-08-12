У главы мелитопольского штаба "Единой России" буквально подгорело "заднее место", — мэр

Мэр города Иван Федоров сообщил, что в Мелитополе силы подполья начали охоту на коллаборантов, которые готовятся провести псевдореферендум.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров прокомментировал взрыв в городе, который произошел утром 12 августа. По его словам, в результате взрыва пострадал руководитель пропагандистского избирательного штаба "Единой России" Олег Шостак, у которого в буквальном смысле слова подгорело "заднее место".

Федоров уточнил, что Шостак является приспешником пророссийского коллаборанта Евгения Балицкого. Он работал на пропагандистском телеканале "МТВ Плюс", который ретранслирует кремлевские нарративы.

"Итог: теперь Шостак точно не сможет сидеть на стуле ровно – его часть тела для сидения буквально взорвана", — написал в Telegram Федоров.

Мэр также сообщил, что на этой неделе движение сопротивления подорвало главный штаб "Единой России" по проспекту Богдана Хмельницкого в Мелитополе, где оккупационные власти формировали фальшивые списки перед проведением псевдореферендума. По предварительным данным сработало самодельное взрывное устройство

"Объявлена охота на причастных к проведению так называемого псевдореферендума на части Запорожской области. Силы сопротивления будут действовать, чтобы никакого референдума не произошло", — заявил Федоров.

Кто такой Олег Шостак

До войны Олег Шостак был депутатом Мелитопольского горсовета, где представляk интересы Оппозиционного блока. Он также занимал должность директора мелитопольского телевидения "МТВ-Плюс" и был тесно связан Евгением Балицким, который сейчас подозревается СБУ в содействии российским оккупантам.

Мелитопольцам Шостак известен громким скандалом с захватом коммунального телевидения. Он при поддержке депутатов от Оппоблока занял кресло директора и "провозгласил" себя руководителем муниципального телеканала.

Напомним, 10 августа во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв возле штаба путинской партии "Единая Россия". По словам мэра города Ивана Федорова, штаб атаковали силы сопротивления и партизаны.

Перед этим 5 августа россияне начали подготовку к проведению псевдореферендума в Мелитополе. В городе были замечены люди в штатском, которые в сопровождении военных с автоматами начали обход по квартирам.