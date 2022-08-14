Лікарі Ізраїлю вилікували дівчинку з Чернігова, яка постраждала під час війни: тепер вона може ходити

Дитина під час російської агресії потрапила під обстріл. Ізраїльські медики взялися до її реабілітації.

Маленька мешканка Чернігова постраждала внаслідок повномасштабної агресії російських військ. У ході бойових дій дитина втратила можливість повноцінно ходити. Проте дівчинку було перевезено на лікування до Ізраїлю, де місцеві лікарі відновили її здоров'я. Про це у неділю, 14 серпня, у своєму телеграм-каналі повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

За словами ізраїльського дипломата, Дарина під час повномасштабних бойових дій на території Чернігова потрапила під обстріл. Однак завдяки зусиллям лікарів вона тепер може пересуватися абсолютно самостійно.

"Ізраїльські лікарі творять чудеса", — написав посол.

Також Бродський прикріпив до своєї посади відео та знімки, на яких відображено, як дитина заново вчиться ходити.

Нагадаємо, раніше у липні під обстріл російських Збройних сил потрапила дівчинка із Вінниці. Відомо, що в момент атаки противника вона йшла разом зі своєю матір'ю на заняття. Внаслідок ракетного удару дитина загинула. Її матері, яка постраждала від обстрілу та була госпіталізована, деякий час забороняли говорити про загибель дочки.

Також ми писали про те, як федеральна влада Швейцарії відкинула пропозицію НАТО прийняти у себе реабілітацію поранених українських військових. Також чиновники відмовилися проводити лікування мирних жителів України, оскільки, на їхню думку, цивільних осіб важко відрізнити від військовослужбовців.