Врачи Израиля вылечили девочку из Чернигова, пострадавшую во время войны: теперь она может ходить

Ребенок в ходе российской агрессии попал под обстрел. Израильские медики взялись за ее реабилитацию.

Маленькая жительница Чернигова пострадала в результате полномасштабной агрессии российских войск. В ходе боевых действий ребенок потерял возможность полноценно ходить. Однако девочка была перевезена на лечение в Израиль, где местные врачи восстановили ее здоровье. Об этом в воскресенье, 14 августа, в своем телеграм-канале сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

По словам израильского дипломата, Дарина в ходе полномасштабных боевых действий на территории Чернигова попала под обстрел. Однако, благодаря усилиям врачей, она теперь может передвигаться абсолютно самостоятельно.

"Израильские врачи творят чудеса", — написал посол.

Также Бродский прикрепил к своему посту видео и снимки, на которых запечатлено, как ребенок заново учится ходить.

Напомним, ранее в июле под обстрел российских Вооруженных сил попала девочка из Винницы. Известно, что в момент атаки противника она шла вместе со своей матерью на занятия. В результате ракетного удара ребенок погиб. Ее матери, которая пострадала от обстрела и была госпитализирована, некоторое время запрещали говорить о гибели дочери.

Также мы писали о том, как федеральные власти Швейцарии отвергли предложение НАТО принять у себя на реабилитацию раненых украинских военных. Также чиновники отказались проводить лечение мирных жителей Украины, так как, по их мнению, гражданских лиц сложно отличить от военнослужащих.