Мать Лизы, погибшей при ракетном ударе по Виннице, рассказала, что вспомнила про день обстрела

Ирина Дмитриева опубликовала пост, в котором рассказала, что после трагедии потеряла память, но теперь вспоминала, как погибла ее дочь

Ирина Дмитриева, мать четырехлетней Лизы, погибшей при российском ракетном ударе по центру Винницы 14 июля, написала пост в Instagram, в котором рассказала, что помнит о том дне.

Ранее женщина сообщала, что, получив ранения, попала в больницу и потеряла память. Она не понимала, где находится и где ее дочь.

"После операции я потеряла память, не понимала где я и почему мое тело все перевязано. Всю ночь воспроизводила события, вспоминала, думала, где Лиза, почему не со мной. Я верила — моя дочь жива, потому что такого не может быть, мой ребенок не мог погибнуть, так не должно быть", — написала Ирина.

Женщина находилась в реанимации с поражением легких, печени и брюшной полости. О смерти дочери ей не сообщали, чтобы не спровоцировать кризис. Первый пост она написала только 7 августа, сказав, что не знает, как жить дальше.

Теперь, как написала Ирина, она вспомнила "каждый момент того рокового дня" и побывала на месте гибели дочери.

"Помню, как услышала громкий гул, подумала это точно не самолет. Мы одновременно с Лизой подняли голову вверх, прямо над нами летела ракета — чрезвычайно большая. Казалось, что она в паре метров над головой. Увидела, как падает в сторону Дома офицеров, стала спиной к нему, думала, что закрою собой ребенка. Это была даже не секунда, а гораздо меньше", — вспоминает Ирина Дмитриева момент падения ракеты.

[ + – ] Ирина Дмитриева с погибшей дочерью Лизой

"Я очень сильно держала коляску вместе с Лизой, согнулась, ее голова была у моей. Дальше -сильный взрыв и земля задрожала. Мы не упали. Тогда я совсем не чувствовала боли, только мертвая тишина вокруг. Вокруг стеной стоял черный дым, ничего не было видно. Я не слышала второй взрыв, не слышала сигнализации машин, ничего не слышала.

Потом увидела свою любимую доченьку, ее разорванное тело. Еще пару минут бегала, искала людей, чтобы помогли вытащить Лизу из коляски. Вокруг стояла мертвая тишина. Села и начала кричать. Потом почувствовала сильную боль и увидела, как на землю льется кровь, начала задыхаться. Мозг отказывался верить. Эта страшная картина крутится перед глазами снова и снова. Я все помню до мелочей", — так Ирина воспроизвела события того дня.

"Российские террористы, эти существа, убили моего ребенка, подняли руку на святое. Сколько еще миру нужно доказательств, чтобы остановить массовые убийства украинского народа? Более 360 убитых и изнасилованных маленьких ангелов. Мир, я не понимаю, почему ты позволяешь российским нелюдям нас убивать", — написала женщина.

Напомним, ракетный обстрел Винницы произошел 14 июля. Ирина Дмитриева с 4-летней дочкой Лизой отправились на занятия к логопеду и оказались рядом с местом обстрела. Всего погибли 23 человека, кроме Лизы погибли еще два мальчика: семи и восьми лет. Один из них заживо сгорел в припаркованной машине.

Еще одного ребенка, семилетнего Романа отправили на лечение в Германию. У ребенка обгорело лицо, в черепе застряли осколки. Его мать погибла.

Министерство обороны РФ заявило, что ударило высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" по "военному объекту", где якобы "проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка".