У мережі показали, як зараз виглядає зруйнований літак "Мрія" (фото)

Літак зруйнували дощенту 24 лютого 2022.

У мережі з'явилися свіжі фото зруйнованого літака "Мрія". Про це пише телеграм-канал dtp.kiev.ua.

За інформацією ресурсу, зруйнована "Мрія" наразі розташована на аеродромі в Гостомелі, де в перший день повномасштабного російського вторгнення її зруйнували російські обстріли.

"Сумні фотографії "Мрії" з Гостомеля: дуже багато хто запитує, чому "Мрію" не евакуювали перед початком бойових дій. Не знаю, мабуть, були причини", — зазначають автори телеграм-каналу.

Зазначимо, що Ан-225 "Мрія" — найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак. Його було створено в київському конструкторському бюро імені Антонова.

Держпідприємство "Антонов" раніше закликало заснувати Міжнародний фонд відродження "Мрії".

[ + – ] Літак "Мрія". Фото: dtp.kiev.ua

Нагадаємо, зруйновану "Мрію" відновити уже не вдасться. А на створення нового найбільшого транспортного літака знадобиться від 800 до 3 мільярдів доларів.

Також Фокус писав про загальні збитки від російських "прильотів" у лютому в аеродромі Гостомеля без урахування вартості самої "Мрії". Сума сягає мільярду доларів.