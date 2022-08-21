В Сети показали, как сейчас выглядит разрушенный самолет "Мрия" (фото)

Самолет уничтожили 24 февраля 2022.

В Сети появились свежие фото разрушенного самолета "Мрия". Об этом пишет телеграм-канал dtp.kiev.ua.

По информации ресурса, разрушенная "Мрия" сейчас находится на аэродроме в Гостомеле, где в первый день полномасштабного российского вторжения ее уничтожили российскими обстрелами.

"Грустные фотографии "Мрии" из Гостомеля: очень многие спрашивают, почему "Мрию" не эвакуировали перед началом боевых действий. Не знаю, пожалуй, были причины", — отмечают авторы телеграм-канала.

Отметим, что Ан-225 "Мрия" — самый крупный и мощный в мире транспортный самолет. Он был создан в киевском конструкторском бюро имени Антонова.

Госпредприятие "Антонов" ранее призвало учредить Международный фонд возрождения "Мрии".

[ + – ] Самолет "Мрия". Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, разрушенную "Мрию" восстановить уже не удастся. А на создание нового самого большого транспортного самолета уйдет от 800 до 3 миллиардов долларов.

Также Фокус писал об общем ущербе от российских "прилетов" в феврале в аэродроме Гостомеля без учета стоимости самой "Мрии". Сумма достигает миллиарда долларов.