У Мелітополі колаборанти готують людям сюрприз до зими — відключають усі котельні

Окупанти відрізали труби модульних котелень, які опалювали медмістечко, дитячий садок, школу й університет. Росіяни не провели газопровід із Бердянська й тепер обіцяють привезти вугілля.

У Мелітополі місцеві колаборанти під керівництвом колишнього регіонала Євгена Балицького готують комунальні диверсії – відключають котельні. Про це пише місцевий портал "РІА Мелітополь".

В окупованому місті не вистачає технічних спеціалістів. Російські окупанти не можуть запустити в роботу вкрадені ними модульні котельні.

Російські ставленики, за інформацією журналістів, сказали, що не знають, де купити пелети (гранули з деревних відходів, один із видів біопалива, — ред.). Тому вони вирішили відрізати труби на 4 із 7 модульних котелень.

Ці котельні обігрівають медмістечко на проспекті Богдана Хмельницького,46, дитячий садок, школу №4, притулок і Таврійський агротехнологічний університет.

"Іншими словами, нова псевдовлада відкинула систему опалення Мелітополя на 20 років тому", — зробили висновок автори.

Життя в Мелітополі — як окупанти вирішують комунальні питання

У перші місяці літа призначений росіянами директор ТОВ "Тепло-Мелітополь" Костянтин Тюрін показував місцевим журналістам, як відрізає труби від котелень, які подають тепло до шкіл і лікарень медмістечка. Після такого піару, за даними ЗМІ, Тюрін виїхав із Мелітополя за кордон.

"Мабуть, сам зрозумів, що не бажає більше брати участь у злочинній схемі окупантів і колаборантів щодо "заморожування" мешканців міста", — пише видання.

[ + – ] Російська влада дала зрозуміти, що газ у Мелітополі чекати не варто

Місяць тому російські військові РФ перебили магістральний газопровід, люди не можуть приготувати їжу чи підігріти воду. Колаборант Балицький обіцяв провести в місто газопровід із Бердянська, нагадало ЗМІ.

У Мелітопіль приїжджав заступник глави уряду Росії Марат Хуснуллін і дав зрозуміти, що газ чекати не варто. Російський чиновник пообіцяв привезти вугілля, полетів у Москву, і на цьому питання відклали.

Місцеві гауляйтери говорять людям про привезення з РФ модульних котелень, але встигнути завезти потрібне обладнання до початку опалювального сезону з 15 жовтня практично нереально, пояснюють фахівці.

Нагадаємо, що 17 серпня в центрі Мелітополя пролунав вибух біля російської військової комендатури. Мер міста Іван Федоров пообіцяв, що під окупантами горітиме земля.

Фокус писав про вибух уночі 10 серпня біля штабу провладної партії РФ "Єдина Росія". Саме тут готувалися до так званого референдуму.