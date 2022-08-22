В Мелитополе коллаборанты готовят людям сюрприз к зиме – отключают все котельные

Оккупанты отрезали трубы модульных котельных, которые отапливали медгородок, детский сад, школу и университет. Россияне не протянули газопровод из Бердянска и теперь обещают привезти уголь.

В Мелитополе местные коллаборанты под руководством бывшего регионала Евгения Балицкого готовят коммунальные диверсии — отключают котельные. Об этом пишет местный портал "РИА Мелитополь".

В оккупированном городе не хватает технических специалистов. Российские оккупанты не могут запустить в работу украденные ими модульные котельные.

Российские ставленники, по информации журналистов, сказали, что не знают, где купить пеллеты (гранулы из древесных отходов, один из видов биотоплива, — ред.). Поэтому они решили отрезать трубы на 4 из 7 модульных котельных.

Эти котельные обогревают медгородок на проспекте Богдана Хмельницкого,46, детский сад, школу №4, приют и Таврический агротехнологический университет.

"Иными словами, новая псевдо-власть отбросила систему отопления Мелитополя на 20 лет назад", – сделали вывод авторы.

Жизнь в Мелитополе — как оккупанты решают коммунальные вопросы

В первые месяцы лета назначенный россиянами директор ООО "Тепло-Мелитополь" Константин Тюрин показывал местным журналистам, как отрезает трубы от котельных, подающих тепло в школы и больницы медгородка. После такого пиара, по сведениям СМИ, Тюрин уехал из Мелитополя заграницу.

"Видимо, сам понял, что не желает больше принимать участие в преступной схеме оккупантов и коллаборантов по "замораживанию" жителей города", – пишет издание.

[ + – ] Росийские власти дали понять, что газ в Мелитополе ждать не стоит

Месяц назад российские военные РФ перебили магистральный газопровод, люди не могут приготовить еду или подогреть воду. Коллаборант Балицкий обещал протянуть в город газопровод из Бердянска, напомнило СМИ.

В Мелитополь приезжал замглавы правительства России Марат Хуснуллин и дал понять, что газ ждать не стоит. Российский чиновник пообещал привезти уголь, улетел в Москву и на этом вопрос отложили.

Местные гауляйтеры говорят людям о привозе из РФ модульных котельных, но успеть завезти нужное оборудование до начала отопительного сезона с 15 октября практически нереально, объясняют специалисты.

Напомним, что 17 августа в центре Мелитополя раздался взрыв возле российской военной комендатуры. Мэр города Иван Федоров пообещал, что под оккупантами будет гореть земля.

Фокус писал о взрыве ночью 10 августа возле штаба провластной партии РФ "Единая Россия". Именно в этом месте готовились к так называемому референдуму.