Активи "4 каналу" передали державі: мовник належав нардепу-колаборанту Ковальову

Нардепу Олексію Ковальову загрожує щонайменше 15 років в'язниці в Україні за його призначення заступником голови "уряду Херсонської області". Активи його каналу вартістю понад 18,5 млн гривень підуть на посилення проукраїнської позиції в ефірі.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало майно "4 каналу" Державному агентству України з питань кіно. Про це повідомила пресслужба Держкіно.

Телеканалом володів народний депутат із "Слуги народу" Олексій Ковальов, підозрюваний у держзраді.

[ + – ] Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді

АРМА де-юре завершило процедуру конфіскації активу та передачі його державі. Інформаційний ресурс та майно вартістю понад 18,5 млн гривень належить Україні та посилюватиме вплив української позиції, зазначили у Держагентстві.

"Не треба пояснювати важливість збереження впливу української позиції в інформаційному просторі. У цьому випадку всі наявні ресурси мають використовуватись для реалізації необхідних завдань. Телевізійне обладнання — це зброя інформаційної війни", — прокоментувала передачу майна каналу голова Держагентства України з питань кіно Марина Кудерчук.

Держбюро розслідувань додало, що у липні заарештували все майно депутата Ковальова, зокрема частини у статутних капіталах 3 юридичних осіб, банківські рахунки та активи ТОВ "ТРК "Інтеррадіо", керівної компанії "4 канали".

Підозра Олексію Ковальову — у чому звинувачують чиновника?

Олексію Ковальову 6 липня повідомили про підозру у державній зраді. Правоохоронці стверджують, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови "уряду Херсонської області". Цей орган створили у регіоні російські окупанти.

Нардеп розміщував у соцмережах інформацію про необхідність інтеграції до Росії частини України. За любов до РФ йому загрожує в Україні 15 років ув'язнення або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Була також інформація про ліквідацію Ковальова у місті Гола Пристань, але згодом її спростували у Херсонській ОВА.

Колаборанта заочно заарештували 15 липня, йому заочно вибрали запобіжний захід без можливості внести заставу.

Співробітники ДБР 3 серпня проводили обшуки в офісі "4 каналу", управління каналом тоді вже передали АРМА.