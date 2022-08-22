Активы "4 канала" передали государству: вещатель принадлежал нардепу-коллаборанту Ковалеву

Нардепу Алексею Ковалеву грозит минимум 15 лет тюрьмы в Украине за его назначение замглавы "правительства Херсонской области". Активы его канала стоимостью более 18,5 млн гривен пойдут на усиление проукраинской позиции в эфире.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало имущество "4 канала" Государственному агентству Украины по вопросам кино. Об этом сообщила пресс-служба Госкино.

Телеканалом владел народный депутат из "Слуги народа" Алексей Ковалев, подозреваемый в госизмене.

[ + – ] Алексею Ковалеву сообщили о подозрении в государственной измене

АРМА де-юре завершило процедуру конфискации актива и передачи его государству. Информационный ресурс и имущество стоимостью более 18,5 млн гривен принадлежит Украине и будет усиливать влияние украинской позиции, отметили в Госагентстве.

"Не надо объяснять важность сохранения влияния украинской позиции в информационном пространстве. В этом случае все имеющиеся ресурсы должны использоваться для реализации необходимых задач. Телевизионное оборудование – это оружие информационной войны", – прокомментировала передачу имущества канала глава Госагентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук.

Госбюро расследований добавило, что в июле арестовали все имущество депутата Ковалева, в том числе части в уставных капиталах 3 юридических лиц, банковские счета и активы ООО "ТРК "Интеррадио", управляющей компании "4 канала".

Подозрение Алексею Ковалеву — в чем обвиняют чиновника?

Алексею Ковалеву 6 июля сообщили о подозрении в государственной измене. Правоохранители утверждают, что в начале июля этого года Алексей Ковалев вступил в должность заместителя главы "правительства Херсонской области". Этот орган создали в регионе российские оккупанты.

Нардеп размещал в соцсетях информацию о необходимости интеграции в Россию части Украины. За любовь к РФ ему грозит в Украине 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Была также информация о ликвидации Ковалева в городе Голая Пристань, но впоследствии ее опровергли в Херсонской ОВА.

Коллаборанта заочно арестовали 15 июля, ему заочно выбрали меру пресечения без возможности внести залог.

Сотрудники ГБР 3 августа проводили обыски в офисе "4 канала", управление каналом тогда уже передали АРМА.