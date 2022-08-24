Україну накрила хвиля "мінувань" у День Незалежності: список міст

Правоохоронці отримали повідомлення про мінування у Львові, Рівному, Вінниці й інших містах.

У середу, 24 серпня, коли Україна святкує 31-у річницю проголошення Незалежності, правоохоронці отримали повідомлення про мінування об'єктів у низці міст. Йдеться про Львів, Рівне, Вінницю та інші. Про це повідомляє "Суспільне".

Журналісти з посиланням на правоохоронців повідомили, що отримано інформацію про замінування кількох об'єктів у Львові. При цьому поліцейські не уточнили, про які саме об'єкти маються на увазі, проте на місцях уже працюють фахівці-вибухотехніки, кінологи, співробітники Нацполіції та патрульні. Вони досліджують приміщення і прилеглі до них території.

За даними ЗМІ, поліцейські перевіряють повідомлення про замінування залізничного вокзалу, автовокзал, торгового центру "Магнус", Винниківського та Краківського ринків.

Тим часом у Рівному рятувальники та поліцейські перевіряють інформацію про замінування залізничного вокзалу, автовокзалу та ринку на вулиці Сагайдачного. Повідомлення перевіряється профільними службами.

Також з'явилася інформація про мінування залізничних вокзалів у Вінниці, Хмельницькому, автовокзалу в Стрию Львівської області та ринку в Мукачево.

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