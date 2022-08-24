Украину накрыла волна "минирований" в День Независимости: список городов

Правоохранители получили сообщения о минированиях во Львове, Ровно, Виннице и других городах.

В среду, 24 августа, когда Украина отмечает 31-ю годовщину провозглашения независимости, правоохранители получили сообщения о минировании объектов в ряде городов. Речь идет о Львове, Ровно, Виннице и других. Об этом сообщает "Суспільне".

Журналисты со ссылкой на правоохранителей сообщили, что получена информация о заминировании нескольких объектов во Львове. При этом полицейские не уточнили, о каких именно объекты имеются в виду, однако на местах уже работают специалисты-взрывотехники, кинологи, сотрудники Нацполиции и патрульные. Они исследуют помещения и прилегающие к ним территории.

По данным СМИ, полицейские проверяют сообщения о заминировании железнодорожного вокзала, автовокзал, торгового центра "Магнус", Винниковского и Краковского рынков.

Тем временем в Ровно спасатели и полицейские проверяют информацию о заминировании ЖД-вокзала, автовокзала и рынка на улице Сагайдачного. Сообщение проверяется профильными службами.

Также появилась информация о минировании ЖД-вокзалов в Виннице, Хмельницком, автовокзала в Стрые Львовской области и рынка в Мукачево.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины предотвратила реализацию планов ФСБ РФ по организации провокаций ко Дню Независимости. Российские силовики пыталась устроить постановочные "акции протеста" с критикой украинского военного руководства.

Также мы писали, что, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Вооруженные силы РФ в День Независимости Украины попытаются нарастить удары по мирным городам крылатыми ракетами. Он призвал граждан реагировать на сигналы воздушной тревоги.