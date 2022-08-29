Дощі та температура до +8 градусів: синоптики розповіли, коли чекати на похолодання в Україні

На зміну спеці в країну зайде прохолодна погода з опадами. Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів погоди на тиждень та розповів, у які дні очікувати похолодання в Україні.

Похолодання в Україні очікується наприкінці цього тижня. На зміну спеці в країну зайде прохолодна погода з опадами, на тлі яких температура повітря в деяких регіонах вночі знизиться до +5...+8 градусів. Фокус в одному матеріалі зібрав кілька прогнозів погоди на тиждень та розповів, у які дні очікувати похолодання в Україні.

Похолодання в Україні — прогноз погоди на тиждень від Укргідрометцентру

За даними синоптиків Укргідрометцентру, температура в Україні почне знижуватись уже з 30 серпня. У західних областях удень повітря прогріється до +22…+25 градусів, але у центральних, східних та південних регіонах утримається спека до +33…+35 градусів. Дощі з грозами, за словами синоптиків, прогнозуються у Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, Івано-Франківській областях та на півдні країни.

[ + – ] Прогноз погоди на 30 серпня від Укргідромецентру

31 серпня, як зазначають в Укргідрометцентрі, буде аналогічна погода в Україні, але без опадів у західних областях. Вночі стовпчики термометрів на заході, півночі та в центрі опустяться до +13..+15 градусів, а вдень повітря країною в середньому прогріється до +25…+33 градусів.

[ + – ] Прогноз погоди на 31 серпня від Укргідрометцентру

Істотне похолодання 1 вересня почнуть відчувати мешканці західних областей України. Вночі стовпчики термометрів у вказаних регіонах опустяться до +13, а вдень повітря прогріється максимум до +20 градусів. У центральних та північних областях похолодає до +22 градусів, а на сході та на півдні — до +29.

[ + – ] Прогноз погоди на 3 вересня від Укргідрометцентру

2 вересня погода трохи зміниться — похолодання перейде на центральні та східні області, на тлі якого стовпчики термометрів вдень покажуть максимум +22…+25 градусів. Окрім цього, в деяких регіонах вдень може похолодати до +7…+9 градусів. Опадів, за словами синоптиків, 2 вересня не варто очікувати.

[ + – ] Прогноз погоди на 3 вересня від Укргідрометцентру

3 вересня, як прогнозують в Укргідрометцентрі, суха погода очікується лише у північних та частині західних областей. В інших регіонах країни будуть дощі із середньою денною температурою повітря +19…+25 градусів. Понад те, як попереджають синоптики, похолодання в Україні вночі відчують на собі жителі північної частини — стовпчики опустяться до +5…+8 градусів.

[ + – ] Прогноз погоди на 3 вересня від Укргідрометцентру

Похолодання в Україні — прогноз від Наталії Діденко

Синоптикиня підтверджує, що спекотна погода в країні затримається ще у вівторок, 30 серпня, після чого похолодання охопить декілька областей України. Завтра у західних та північних областях вдень очікується до +28, а на решті країни — від +29 до +33. Починаючи з 31 серпня, холодне повітря витіснятиме спеку, через що в деяких регіонах можуть пройти дощі.

"У вівторок дощі можливі в Карпатах та ввечері вздовж смуги Харківщина-Полтавщина-Черкащина-Кропивницький із районами Одеської області. У Києві 30 серпня буде сухо і ще досить гаряче, до +26, +27 градусів. 31 серпня вже близько +24 градусів. Початок вересня дихає восени — +17…+22 градуси. 1 і 2 вересня свіже повітря витіснятиме спекотне — +17…+22 градуси, а на сході та півдні від +20 до +27", — додала Діденко у своєму прогнозі погоди на тиждень.

Раніше ми розповідали, що вчені зловили на брехні синоптиків — літня спека виявилася набагато сильнішою, ніж показують дані. Дослідники в ході свого експерименту з'ясували, що шкала теплового індексу, розрахована ще 50 років тому, не зовсім застосовна в нинішніх реаліях.

Також повідомлялося, що українські артилеристи перед здійсненням ударів по окупантах використовують прогноз погоди від Укргідрометцентру.