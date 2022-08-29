Дожди и температура до +8 градусов: синоптики рассказали, когда ждать похолодание в Украине

На смену жаре в страну зайдет прохладная погода с обильными осадками. Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды на неделю и рассказал, в какие дни ожидать похолодание в Украине.

Похолодание в Украине ожидается в конце текущей недели. На смену жаре в страну зайдет прохладная погода с обильными осадками, на фоне которых температура воздуха в отдельных регионах ночью снизится до +5…+8 градусов. Фокус в одном материале собрал несколько прогнозов погоды на неделю и рассказал, в какие дни ожидать похолодание в Украине.

Похолодание в Украине — прогноз погоды на неделю от Укргидрометеоцентра

По данным синоптиков Укргидрометеоцентра, температура в Украине начнет снижатся уже с 30 августа. В западных областях днем воздух прогреется до +22…+25 градусов, но в центральных, восточных и южных регионах сохранится жара до +33…+35 градусов. Дожди с грозами, по словам синоптиков, прогнозируются в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Ивано-Франковской областях и на юге страны.

[ + – ] Прогноз погоды на 30 августа от Укргидрометеоцентра

31 августа, как отмечают в Укргидрометеоцентре, будет аналогичная погода в Украине, но без осадков в западных областях. Ночью столбики термометров на западе, севере и в центре опустятся до +13..+15 градусов, а днем воздух по стране в среднем прогреется до +25…+33 градусов.

[ + – ] Прогноз погоды на 31 августа от Укргидрометеоцентра

Существенное похолодание 1 сентября начнут ощущать жители западных областей Украины. Ночью столбики термометров в указанных регионах опустятся до +13, а днем воздух прогреется максимум до +20 градусов. В центральных и северных областях похолодает до +22 градусов, а на востоке и на юге — до +29.

[ + – ] Прогноз погоды на 3 сентября от Укргидрометеоцентра

2 сентября погода немного изменится — похолодание перейдет на центральные и восточные области, на фоне которого столбики термометров днем покажут максимум +22…+25 градусов. Помимо этого, в некоторых регионах днем может похолодать до +7…+9 градусов. Осадков, по словам синоптиков, 2 сентября ожидать не стоит.

[ + – ] Прогноз погоды на 3 сентября от Укргидрометеоцентра

3 сентября, как прогнозируют в Укргидрометеоцентре, сухая погода ожидается только в северных и части западных областей. В других регионах страны будут дожди со средней дневной температурой воздуха +19…+25 градусов. Более того, как предупреждают синоптики, похолодание в Украине ночью ощутят на себе жители северной части — столбики опустятся до +5…+8 градусов.

[ + – ] Прогноз погоды на 3 сентября от Укргидрометеоцентра

Похолодание в Украине — прогноз от Натальи Диденко

Синоптик подтверждает, что жаркая погода в стране задержится еще во вторник, 30 августа, после чего похолодание охватит несколько областей Украины. Завтра в западных и северных областях днем ожидается до +28, а на остальной части страны — от +29 до +33. Начиная с 31 августа холодный воздух будет вытеснять жару, из-за чего в некоторых регионах могут пройти дожди.

"Во вторник дожди возможны в Карпатах и вечером вдоль полосы Харьковщина-Полтавщина-Черкащина-Кропивницкий с районами Одесской области. В Киеве 30 августа будет сухо и еще довольно горячо, до +26, +27 градусов. 31 августа уже около +24 градусов. Начало сентября дышит осенью — +17…+22 градуса. 1 и 2 сентября свежий воздух будет вытеснять жаркий — +17…+22 градуса, а на востоке и юге от +20 до +27", — добавила Диденко в своем прогнозе погоды на неделю.

Ранее мы рассказывали, что ученые поймали на лжи синоптиков — летняя жара оказалась намного сильнее, чем показывают данные. Исследователи в ходе своего эксперимента выяснили, что шкала теплового индекса, которая была расчитана еще 50 лет назад, не совсем применима в нынешних реалиях.

Также сообщалось, что украинские артиллеристы перед осуществлением ударов по оккупантам используют прогноз погоды от Укргидрометеоцентра.