Засновнику dtp.kiev.ua Владу Антонову повідомили про підозру у дискредитації ЗСУ, — ЗМІ

Глава порталу публікував матеріали, які ганьбили честь українських військовослужбовців, вважають у СБУ.

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Служба безпеки України повідомила київському блогеру про підозру у дискредитації Збройних сил. Слідство вважає, що він вів інформаційно-підривну діяльність, знімаючи та викладаючи у мережу відео пересування військових на території столиці — цей контент використовували пропагандисти РФ для рекомендованих ефірів та фейкових новин. Про це у четвер, 22 вересня, повідомила пресслужба СБУ.

За версією слідства, блогер дискредитував військових ЗСУ та правоохоронців, знімав провокаційні відео під час руху військових колон чи автомобілів українських бійців на території Києва, ображав їх під час трансляцій, а також намагався фіксувати їхні особи та номери машин. Також у СБУ заявили, що глава порталу публічно принижував українських волонтерів та вимагав із них гроші за публікацію постів на підтримку Сил оборони.

"Відзняті сюжети подавав на власній інтернет-платформі та поширював через соцмережі. Встановлено, що деструктивний контент широко використовували кремлівські пропагандисти для підготовки рекомендованих ефірів та фейкових "новин" щодо суспільно-політичної ситуації в Україні", — йдеться у заяві відомства.

Під час обшуків у блогера силовики виявили комп'ютерну техніку і мобільний телефон, за допомогою яких він публікував матеріали, що викликали претензії СБУ.

Наразі йому повідомлено про підозру за статтею про образу честі та гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю (ч. 1, 2 ст. 435-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років.

У повідомленні СБУ не уточнюється, кому саме було повідомлено про підозру, проте, за даними джерела видання "Страна" у правоохоронних органах, йдеться про засновника dtp.kiev.ua Влада Антонова.

Нагадаємо, у лютому минулого року Владу Антонову підпалили автомобіль. Одного зі зловмисників правоохоронцям вдалося затримати.

Також ми писали про те, як нещодавно Служба безпеки заблокувала діяльність ботоферм, які працювали на користь Росії.