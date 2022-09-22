Основателю dtp.kiev.ua Владу Антонову сообщили о подозрении в дискредитации ВСУ, — СМИ

Глава портала публиковал материалы, которые порочили честь украинских военнослужащих, считают в СБУ.

Related video

Служба безопасности Украины сообщила киевскому блогеру о подозрении в дискредитации Вооруженных сил. Следствие считает, что он вел информационно-подрывную деятельность, снимая и выкладывая в сеть видео передвижения военных на территории столицы — этот контент использовался пропагандистами РФ для заказных эфиров и фейковых новостей. Об этом в четверг, 22 сентября, сообщила пресс-служба СБУ.

По версии следствия, блогер дискредитировал военных ВСУ и правоохранителей, снимал провокационные видео во время движения военных колонн или автомобилей украинских бойцов на территории Киева, оскорблял их во время стримов, а также пытался фиксировать их лица и номера машин. Также в СБУ заявили, что глава портала публично унижал украинских волонтеров и требовал с них деньги за публикацию постов в поддержку Сил обороны.

"Отснятые сюжеты преподносил на собственной интернет-платформе и распространял через соцсети. Установлено, что деструктивный контент широко использовали кремлевские пропагандисты для подготовки заказных эфиров и фейковых "новостей" по поводу общественно-политической ситуации в Украине", — говорится в заявлении ведомства.

Во время обысков у блогера силовики обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон, посредством которых он публиковал вызвавшие претензии СБУ материалы.

Сейчас ему сообщено о подозрении по статье об оскорблении чести и достоинства военнослужащего, угрозах военнослужащему (ч. 1, 2 ст. 435-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

В сообщении СБУ не уточняется, кому именно было сообщено о подозрении, однако, по данным источника издания "Страна" в правоохранительных органах, речь идет об основателе dtp.kiev.ua Владе Антонове.

Напомним, в феврале прошлого года Владу Антонову подожгли автомобиль. Одного из злоумышленников правоохранителям удалось задержать.

Также мы писали о том, как недавно Служба безопасности заблокировала деятельность ботоферм, которые работали в интересах России.