Тепло повертається: синоптики розповіли, коли в Україні розпочнеться бабине літо

Наступного тижня на півдні та сході України, а також частково у центральних областях очікується бабине літо. Повітря прогріється до 27 градусів.

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Наступного тижня в Україні очікується суттєве потепління. У деяких регіонах температура прогріється до 27 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

За її словами, тепла погода — до 20-25 градусів, місцями до 27 градусів — очікується на півдні та сході України, а також частково в центральних областях. При цьому в західних регіонах та на півночі країни температура буде нижчою, але суттєвих холодів не передбачається.

У понеділок, 26 вересня, Україна опиниться між антициклоном Стефаном та циклоном Стефанією. У зв'язку із цим завтра у більшості регіонів можливі дощі.

При цьому у південних регіонах України синоптик обіцяє +19+24 градусів та суху погоду. В інших областях завтра очікується 13+18 градусів.

У Києві у понеділок буде хмарно, можливий дощ. Температура у столиці буде близько +13+14 градусів.

Бабине літо в Україні: прогноз від Стаса Щедріна

Народний синоптик Стас Щедрін, зі свого боку, розповів ТСН, що вже із завтрашнього дня в Україну почнуть надходити гарячі повітряні маси із Сахари.

За його словами, 25-27 вересня на півдні країни, а з 27-28 вересня і орієнтовно до 6-7 жовтня на потепління очікує всю Україну.

У ці дні вночі температура буде в межах +13+15, а вдень повітря прогріватиметься до +23+29. На півночі країни цей період стовпчики термометрів вночі показуватимуть +7+10, а вдень — +14+17.

Щедрін уточнив, що з 1 до 7 жовтня на території всієї України очікується поступове припинення опадів. У більшості регіонів синоптик обіцяє малохмарну, теплу та суху погоду. Ближче до кінця першої декади жовтня холод та дощі можуть повернутися.

Нагадаємо, 18 вересня в українських Карпатах випав перший сніг. Співробітники Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту опублікували мальовничі фотографії засніжених схилів.

Пізніше Головне управління ДСНС у Закарпатській області проінформувало, що у Карпатах зійшла лавина. Це є аномальним явищем для вересня.