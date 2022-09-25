Тепло возвращается: синоптики рассказали, когда в Украине начнется бабье лето

На следующей неделе на юге и востоке Украины, а также частично в центральных областях ожидается Бабье лето. Воздух прогреется до 27 градусов.

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На следующей неделе в Украине ожидается существенное потепление. В некоторых регионах температура прогреется до 27 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, теплая погода –– до 20-25 градусов, местами до 27 градусов –– ожидается на юге и востоке Украины, а также частично в центральных областях. При этом в западных регионах и на севере страны температура будет ниже, но существенных холодов не предвидится.

В понедельник, 26 сентября, Украина окажется между антициклоном Стефаном и циклоном Стефанией. В связи с этим завтра в большинстве регионов возможны дожди.

При этом в южных регионах Украины синоптик обещает +19+24 градусов и сухую погоду. В других областях завтра ожидается +13+18 градусов.

В Киеве в понедельник будет пасмурно, возможен дождь. Температура в столице будет около +13+14 градусов.

Бабье лето в Украине: прогноз от Стаса Щедрина

Народный синоптик Стас Щедрин, в свою очередь, рассказал ТСН, что уже с завтрашнего дня в Украину начнут поступать горячие воздушные массы из Сахары.

По его словам, 25-27 сентября на юге страны, а с 27-28 сентября и ориентировочно до 6-7 октября потепление ожидает всю Украину.

В эти дни ночью температура будет в пределах +13+15, а днем воздух будет прогреваться до +23+29. На севере страны этот период столбики термометров ночью будут показывать +7+10, а днем –– +14+17.

Щедрин уточнил, что с 1 по 7 октября на территории всей Украины ожидается постепенное прекращение осадков. В большинстве регионов синоптик обещает малооблачную, теплую и сухую погоду. Ближе к концу первой декады октября холод и дожди могут вернуться.

Напомним, 18 сентября в украинских Карпатах выпал первый снег. Сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста опубликовали живописные фотографии заснеженных склонов.

Позже Главное управление ГСЧС в Закарпатской области проинформировало, что в Карпатах сошла лавина. Это является аномальным явлением для сентября.