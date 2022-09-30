"Членство України в НАТО давно назріло": Кулеба закликав Альянс не повторювати колишніх помилок

Глава МЗС наголосив, що Україна ще не перебуває під захистом п'ятої статті НАТО, але всі країни Альянсу фактично перебувають під захистом українських збройних сил.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба опублікував у Facebook пост із коментарями щодо подання Україною заявки на членство в Північноатлантичному альянсі. За словами глави української дипломатії, набуття членства в НАТО Україною за нових обставин не вимагає надання плану дії щодо членства (ПДЧ), що дозволяє українським партнерам не повторювати помилок 2008 року.

Кулеба наголосив, що забезпечити колективну безпеку України та євроатлантичного простору можна лише забезпечивши дію семи елементів, ключовим із них є вступ України до НАТО і ЄС.

"Членство України в НАТО давно назріло та перезріло. Україна вже невід'ємна складова євроатлантичної безпеки. У нас ще немає над собою парасольок п'ятої статті, але всі члени НАТО де-факто перебувають під парасолькою України, під захистом наших Збройних Сил", — переконаний Кулеба.

Глава українського МЗС зазначив, що перед цим президент України Володимир Зеленський разом із помічниками з ОП обговорювали з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем ситуацію з "референдумами" на території українських областей. Українська сторона говорила про необхідність гарантій колективної безпеки та наголосила, що в нинішніх умовах це проблема не лише РНБО, а й кожної країни Альянсу.

"Або ми зараз усі разом б'ємо по руках Путіну, або про міжнародний мир і безпеку можна забути", — цитує Кулеба аргумент української сторони.

Також міністр у контексті забезпечення безпеки наголосив на таких заходах як:

суттєве підвищення санкцій проти Росії в секторах енергетики, фінансів, атомної енергетики й інших;

збільшення постачання зброї в Україну, зняття всіх політичних перешкод для всіх типів і обсягів зброї для української армії;

активну протидію інших країн євроатлантичного простору російським військовим і гібридним загрозам, а також запровадження ними ефективної стратегії ядерного стримування Росії.

"Перемога України — це і є безпека всього євроатлантичного простору. Альтернативи цьому немає", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, що за підсумками термінового засідання РНБО було ухвалено рішення про подання Україною заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. За словами президента Володимира Зеленського, підставою для цього є той факт, що наша країна вже є союзником Північноатлантичного Альянсу.

Президент США Джо Байден 30 вересня різко засудив анексію Росією української території та заявив, що Сполучені штати надалі надаватимуть Україні всю необхідну зброю для звільнення цих територій.