"Членство Украины в НАТО давно назрело": Кулеба призвал Альянс не повторять прежних ошибок

Глава МИД подчеркнул, что Украина еще не находится под защитой пятой статьи НАТО, но все страны Альянса фактически находятся под защитой украинских вооруженных сил.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал в Facebook пост с комментариями относительно подачи Украиной заявки на членство в Североатлантическом альянсе. По словам главы украинской дипломатии, получение членства в НАТО Украиной при новых обстоятельствах не требует предоставления плана действия по членству (ПДЧ), что позволяет украинским партнерам не повторять ошибок 2008 года.

Кулеба подчеркнул, что обеспечить коллективную безопасность Украины и евроатлантического пространства можно лишь обеспечив действие семи элементов, ключевой из них — вступление Украины в НАТО и ЕС.

"Членство Украины в НАТО давно назрело и перезрело. Украина уже неотъемлемая составляющая евроатлантической безопасности. У нас еще нет над собой зонтов пятой статьи, но все члены НАТО де-факто находятся под зонтиком Украины, под защитой наших Вооруженных Сил", — убежден Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что перед этим президент Украины Владимир Зеленский вместе с помощниками из ОП обсуждали с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ситуацию с "референдумами" на территории украинских областей. Украинская сторона говорила о необходимости гарантий коллективной безопасности и подчеркнула, что в нынешних условиях это проблема не только СНБО, но и каждой страны Альянса.

"Или мы сейчас все вместе бьем по рукам Путину, или о международном мире и безопасности можно забыть", — цитирует Кулеба аргумент украинской стороны.

Также министр в контексте обеспечения безопасности отметил такие меры, как:

существенное повышение санкций против России в секторах энергетики, финансов, атомной энергетики и других;

увеличение поставок оружия в Украину, снятие всех политических преград для всех типов и объемов оружия для украинской армии;

активное противодействие других стран евроатлантического пространства российским военным и гибридным угрозам, а также внедрение ими эффективной стратегии ядерного сдерживания России.

"Победа Украины — это и есть безопасность всего евроатлантического пространства. Альтернативы этому нет", — подытожил Кулеба.

Напомним, что по итогам срочного заседания СНБО было принято решение о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По словам президента Владимира Зеленского основанием для этого является тот факт, что наша страна уже является союзником Североатлантического Альянса.

Президент США Джо Байден 30 сентября резко осудил аннексию Россией украинской территории и заявил, что Соединенные штаты будут в дальнейшем предоставлять Украине все необходимое оружие для освобождения этих территорий.