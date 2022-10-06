Київ відправив Дніпру 30 автобусів на заміну знищеним під час удару військ РФ (відео)

Третина київських МАЗів поїдуть у Дніпро з гуманітарною допомогою — продуктами, ліками та одягом.

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Київ відправляє Дніпру як допомогу 30 автобусів на заміну тим, які були знищені при ракетному ударі військ РФ автобусним парком Дніпра 30 вересня. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації на своєму сайті.

"У цей складний час ми маємо особливо підтримувати міста, які знаходяться майже на лінії фронту. Тому Київ відправляє дніпрянам 30 пасажирських автобусів МАЗ", — сказав мер Києва Віктор Кличко під час передачі автобусів.

При цьому глава міста зазначив, що самі кияни від передачі автобусів Дніпру не постраждають, до того ж, наступного тижня столиця отримає додаткові 10 машин від країн Заходу.

У КМДА уточнили, що автобуси, що передаються Дніпру, — це МАЗи двох моделей місткістю 100 і 150 осіб з пандусами, кондиціонерами для водіїв, а також двигунами та автоматичними коробками передач виробництва Mercedes-Benz та Voith. Десять із тридцяти автобусів вирушать у Дніпро завантаженими гуманітарною допомогою — продуктами, ліками, підгузками, одягом та засобами гігієни.

Нагадаємо, 30 вересня Збройні сили РФ знищили транспортне підприємство Дніпра, пожежа знищила 52 автобуси, ще 98 було пошкоджено. Ракетний удар пошкодив кілька багатоповерхівок, гімназії, магазин та адмінбудівлі.

Також ми публікували фото того, як виглядає автобусний парк Дніпра після російського ракетного удару.