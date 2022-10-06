Киев отправил Днепру 30 автобусов на замену уничтоженным при ударе войск РФ (видео)

Треть киевских МАЗов поедут в Днепр с гуманитарной помощью — продуктами, лекарствами и одеждой.

Related video

Киев отправляет Днепру в качестве помощи 30 автобусов на замену тем, которые были уничтожены при ракетном ударе войск РФ по автобусному парку Днепра 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем сайте.

"В это сложное время мы должны особо поддерживать города, которые находятся почти на линии фронта. Поэтому Киев отправляет днепрянам 30 пассажирских автобусов МАЗ", — сказал мэр Киева Виктор Кличко при передаче автобусов.

При этом глава города отметил, что сами киевляне от передачи автобусов Днепру не пострадают, к тому же на следующей неделе столица получит дополнительные 10 машин от стран Запада.

В КГГА уточнили, что передаваемые Днепру автобусы — это МАЗы двух моделей вместимостью 100 и 150 человек с пандусами, кондиционерами для водителей, а также двигателями и автоматическими коробками передач производства Mercedes-Benz и Voith. Десять из тридцати автобусов направятся в Днепр загруженными гуманитарной помощью — продуктами, лекарствами, подгузниками, одеждой и средствами гигиены.

Напомним, 30 сентября Вооруженные силы РФ уничтожили транспортное предприятие Днепра, пожар уничтожил 52 автобуса, еще 98 были повреждены. Ракетный удар повредил несколько многоэтажек, гимназии, магазин и админздания.

Также мы публиковали фото того, как выглядит автобусный парк Днепра после российского ракетного удара.