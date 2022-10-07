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Без вікон, світла та тепла: люди у звільненому селі під Києвом живуть у зруйнованих будинках, — ЗМІ

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Фото: Facebook | Журналісти показали, в яких умовах живуть люди в селі Горенка після звільнення від військ РФ

Місцева влада обіцяла побудувати в селі модульне містечко, проте, незважаючи на холоди, що наближаються, цього так і не було зроблено.

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Через пів року після звільнення від військ РФ жителі села Горенка продовжують жити в пошкоджених під час обстрілів будинках без води, газопостачання та електроенергії. Місцева влада обіцяла побудувати там модульне містечко, проте, незважаючи на заморозки, що насуваються, цього так і не було зроблено. Про це у п'ятницю, 7 жовтня, пише видання "Страна".

Під час повномасштабного вторгнення війська РФ у Горенці 7 березня завдали авіаудару по одному з житлових будинків, а по іншому кілька разів вистрілили з танків — будівлі внаслідок частково обрушилися.

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Горенка на карті

Багато мешканців будинків по вулиці Садова, 21, повідомили, чиї квартири вціліли, повернулися туди, проте після п'яти місяців відновлювати об'єкти влади так і не почали. У будинках вибито майже всі вікна, відсутні будь-які комунікації, йдеться у матеріалі видання.

Водночас, станом на 7 жовтня, мешканці цих двох будинків так і не отримали висновку про обстеження технічного стану будівель, через що отримати компенсацію і статус постраждалих неможливо, стверджують журналісти. При цьому платіжки за доставку газу людям так і нараховують.

За словами однієї з мешканок Горенки, понад місяць місцева влада обіцяє побудувати в селі модульне містечко, проте за цей період вони лише розрівняли земельну ділянку під об'єкт. Більше жодних робіт у цьому районі не проводилось. Також місцеві жителі скаржаться на грибок і плісняву в уцілілих квартирах, оскільки опалення та вікна там відсутні.

За словами мешканців будинку на Садовій, вони дуже сподіваються, що модульне містечко встигнуть збудувати до початку заморозків.

Нагадаємо, у червні під час розбору завалів у зруйнованій багатоповерхівці у селі Горенка рятувальники знайшли кота, який багато тижнів виживав без води та їжі у підвалі.

Раніше ми писали про те, як Ізюмська міська рада звернулася до жителів звільненого міста з проханням евакуюватись на зиму в інші регіони країни через неможливість забезпечити опалення у пошкоджених будинках.