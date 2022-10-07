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Украина Российско-украинская война

Без окон, света и тепла: люди в освобожденном селе под Киевом живут в разрушенных домах

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Фото: Facebook | Журналисты показали, в каких условиях живут люди в селе Горенка после освобождения от войск РФ

Местные власти обещали построить в селе модульный городок, однако, несмотря на приближающиеся холода, этого так и не было сделано.

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Спустя полгода после освобождения от войск РФ жители села Горенка продолжают жить в поврежденных при обстрелах домах без воды, газоснабжения и электроэнергии. Местные власти обещали построить там модульный городок, однако, несмотря на надвигающиеся заморозки, этого так и не было сделано. Об этом в пятницу, 7 октября, пишет издание "Страна".

Во время полномасштабного вторжения войска РФ в Горенке 7 марта нанесли авиаудар по одному из жилых домов, а по второму несколько раз выстрелили из танков — здания в результате частично обрушились.

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Горенка на карте

Многие жители домов по улице Садовая, 21, сообщили, чьи квартиры уцелели, вернулись туда, однако по прошествию пяти месяцев восстанавливать объекты власти так и не начали. В домах выбиты почти все окна, отсутствуют какие-либо коммуникации, говорится в материале издания.

В то же время, по состоянию на 7 октября, жители этих двух домов так и не получили заключение об обследовании технического состояния зданий, из-за чего получить компенсацию и статус пострадавших невозможно, утверждают журналисты. При этом платежки за доставку газа людям так и продолжают начислять.

По словам одной из жительниц Горенки, более месяца местные власти обещают построить в селе модульный городок, однако за этот период они только разровняли земельный участок под объект. Больше никаких работ в этом районе не проводилось. Также местные жители жалуются на грибок и плесень в уцелевших квартирах, так как отопление и окна там отсутствуют

По словам жителей дома на Садовой, они очень надеяться, что модульный городок успеют построить к началу заморозков.

Напомним, в июне во время разбора завалов в разрушенной многоэтажке в селе Горенка спасатели нашли кота, который много недель выживал без воды и еды в подвале.

Ранее мы писали о том, как Изюмский городской совет обратился к жителям освобожденного города с просьбой эвакуироваться на зиму в другие регионы страны из-за невозможности обеспечить отопление в поврежденных домах.