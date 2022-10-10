Контрольовані обмеження: українців попередили, що віялові відключення затягнуться

За словами глав профільного міністерства та "Укренерго", через пошкодження під час обстрілів всього ланцюга електропостачання країни ремонтні роботи затягнуться на кілька днів, які деяким українцям доведеться провести без світла.

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Енергосистема України 10 жовтня пережила найпотужнішу атаку росіян із початку повномасштабної війни. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, постраждав увесь ланцюг енергопостачання: від виробництва до розподілу ресурсу.

Галущенко підкреслив, що держава-терорист, завдаючи ударів, мала одну мету: ускладнити можливість перепідключення постачання електроенергії з інших джерел.

Глава профільного міністерства також наголосив, що станом на сьогодні в Україні вже є області, де енергопостачання повністю відновлено. Водночас у деяких регіонах України ремонтні роботи можуть продовжуватись і завтра.

Зі свого боку глава "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону вже попередив українців про те, що віялові відключення електрики можуть тривати кілька днів.

За його словами, бригади електриків, які зараз усувають усі проблеми в електромережах, працюють у цілодобовому режимі. Але їм необхідно дати додатковий час для того, щоб відновити електромережу і якнайшвидше забезпечити надійне електропостачання.

Тому найближчими днями знадобиться додаткове обмеження споживання електроенергії.

Кудрицький також поспішив запевнити споживачів, що це – тимчасові вимушені заходи і люди залишаться без світла лише на кілька годин.

Фокус вже писав про те, що масові ракетні удари ЗС РФ по Україні були заплановані на початку жовтня. Мета російських атак — знищити українські теплові електростанції, створити паніку серед українців та залякати європейське суспільство.

Нагадаємо, 10 жовтня Володимир Путін прокоментував ракетні удари по території України. Він заявив, що залишати без відповіді "злочини Київського режиму неможливо" та звинуватив українські спецслужби у підриві Кримського мосту, 3 терактах на Курській АЕС та спробах підірвати газопровід "Турецький потік".