Контролируемые ограничения: украинцев предупредили, что веерные отключения затянутся

По словам глав профильного министерства и "Укрэнерго", из-за повреждения во время обстрелов всей цепочки электроснабжения страны ремонтные работы затянуться на несколько дней, которые некоторые украинцы будут вынуждены провести без света.

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Энергосистема Украины 10 октября пережила самую мощную атаку россиян с начала полномасштабной войны. Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

По его словам, пострадала вся цепочка энергоснабжения: от производства до распределения ресурса.

Галущенко подчеркнул, что государство-террорист, нанося удары, преследовало одну цель: усложнить возможность переподключения поставок электроэнергии из других источников.

Глава профильного министерства также подчеркнул, что по состоянию на сейчас в Украине уже есть области, где энергоснабжение полностью восстановлено. В то же время в некоторых регионах Украины ремонтные работы могут продолжаться и завтра.

В свою очередь глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона уже предупредил украинцев о том, что веерные отключения электричества могут продлиться несколько дней.

По его словам, бригады электриков, которые сейчас устраняют все неполадки в электросетях, работают в круглосуточном режиме. Но им нужно дать дополнительное время для того, чтоб восстановить электросеть и как можно скорее обеспечить надежное электроснабжение.

Поэтому в ближайшие дни понадобится дополнительное ограничение потребления электроэнергии.

Кудрицкий так же поспешил заверить потребителей, что это – временные вынужденные меры и люди останутся без света всего на несколько часов.

Фокус уже писал о том, что массовые ракетные удары ВС РФ по Украине были запланированы в начале октября. Цель российских атак — уничтожить украинские тепловые электростанции, создать панику среди украинцев и запугать европейское общество.

Напомним, 10 октября Владимир Путин прокомментировал ракетные удары по территории Украины. Он заявил, что оставлять без ответа "преступления Киевского режима невозможно" и обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста, 3 терактах на Курской АЭС и попытках подорвать газопровод "Турецкий поток".