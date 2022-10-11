З метою безпеки: мешканців Києва просять не відвідувати лікарні без термінової необхідності

Під час повітряної тривоги медперсонал і пацієнти амбулаторних закладів мають спуститися в укриття, а будь-які екстрені медичні процеси зупиняються.

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Київська міська державна адміністрація закликала мешканців столиці не відвідувати медичних закладів, якщо це не терміново. Такі заходи пов'язані з тим, щоб кияни не наражали себе на небезпеку.

У відомстві розповіли, що під час повітряної тривоги медперсонал і пацієнти амбулаторних закладів мають спуститися в укриття, а будь-які екстрені медичні процеси зупиняються.

"Будь ласка, не треба зайвий раз наражатися на небезпеку. У разі екстрених випадків — усю необхідну допомогу кожен житель отримає своєчасно й у повному обсязі", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 10 жовтня мер Києва Віталій Кличко розповів, що внаслідок ракетних ударів по місту постраждало понад 50 житлових будівель. У переліку пошкоджених споруд — школи, дитячий садок, критична інфраструктура, лікарні й інші об'єкти.

Раніше, 18 вересня повідомлялося, що в Харківській області загинули 4 медпрацівники під час евакуації психіатричної лікарні. У цей час російські війська розпочали масований обстріл.