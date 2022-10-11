В целях безопасности: жителей Киева просят не посещать больницы без срочной необходимости

Во время воздушной тревоги медперсонал и пациенты амбулаторных заведений должны спуститься в укрытие, а любые не экстренные медицинские процессы останавливаются.

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Киевская городская государственная администрация призвала жителей столицы не посещать медицинские заведения, если это не срочно. Такие меры связанны с тем, чтобы киевляне не подвергать себя опасности.

В ведомстве рассказали, что во время воздушной тревоги медперсонал и пациенты амбулаторных заведений должны спуститься в укрытие, а любые не экстренные медицинские процессы останавливаются.

"Пожалуйста, не надо лишний раз подвергаться опасности. В случае экстренных случаев — всю необходимую помощь каждый житель получит своевременно и в полном объеме", — сказано в сообщении.

Напомним, 10 октября мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате ракетных ударов по городу пострадало более 50 жилых зданий. В перечне поврежденных сооружений — школы, детский сад, критическая инфраструктура, больницы и другие объекты.

Ранее, 18 сентября сообщалось, что в Харьковской области погибли 4 медработника во время эвакуации психбольницы. В это время российские войска начали массированный обстрел.