Почти полсотни домов: Кличко рассказал, сколько объектов в столице пострадали от ударов РФ

В перечне поврежденных зданий — школы, детсад, критическая инфраструктура, больницы и другие объекты.

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Большинство из поврежденных в результате ударов РФ по Киеву объектов составляют жилые дома — ущерб нанесен почти 50-ти жилым зданиям столицы. Пострадали и другие объекты городской инфраструктуры, в том числе учебные заведения, учреждения культуры и административные здания. Об этом в понедельник, 10 октября, в своем телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам главы городе, в ходе сегодняшней атаки войск противника по столице повреждения разной степени получили такие объекты:

жилые дома — 45;

учебные заведения — 6 (в том числе 3 школы, детский сад и 2 здания внешкольного воспитания)

объекты критической инфраструктуры и ЖКХ — 5

учреждения здравоохранения — 5

учреждения социальной сферы — 2

административные здания — 2

По состоянию на утро понедельника в результате обстрелов со стороны войск РФ в Киеве погибли 5 человек, еще 35 получили ранения, сообщала Национальная полиция.

Напомним, мировые лидеры уже осудили массированный обстрел российскими войсками Киева и других городов Украины.

Ранее мы писали, что во время массовых ракетных ударов Вооруженных сил РФ по Киеву погиб начальник отдела департамента Киберполиции Юрий Заскока.

Тем временем в Совете федерации РФ после сегодняшней массированной атаки по Украине объявили о "новом этапе" полномасштабной войны.