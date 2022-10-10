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Воєнний фокус Російсько-українська війна Масований обстріл міст України 10 жовтня

Майже пів сотні будинків: Кличко розповів, скільки об'єктів у столиці постраждали від ударів РФ

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Фото: Віталій Кличко / Telegram | Кличко повідомив про кількість пошкоджених будівель у Києві

У переліку пошкоджених будівель — школи, дитсадок, критична інфраструктура, лікарні й інші об'єкти.

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Більшість із пошкоджених унаслідок ударів РФ по Києву об'єктів складають житлові будинки — збитків завдано майже 50 житловим будинкам столиці. Постраждали й інші об'єкти міської інфраструктури, зокрема навчальні заклади, заклади культури й адміністративні будівлі. Про це в понеділок, 10 жовтня, у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами голови міста, під час сьогоднішньої атаки військ противника по столиці пошкодження різного ступеня отримали такі об'єкти:

  • житлові будинки — 45;
  • навчальні заклади — 6 (у тому числі 3 школи, дитячий садок і 2 будівлі позашкільного виховання)
  • об'єкти критичної інфраструктури та ЖКГ — 5
  • заклади охорони здоров'я — 5
  • установи соціальної сфери — 2
  • адміністративні будівлі — 2

Станом на ранок понеділка внаслідок обстрілів із боку військ РФ у Києві загинули 5 людей, ще 35 отримали поранення, повідомляла Національна поліція.

Нагадаємо, світові лідери вже засудили масований обстріл російськими військами Києва й інших міст України.

Раніше ми писали, що під час масових ракетних ударів Збройних сил РФ у Києві загинув начальник відділу департаменту Кіберполіції Юрій Заскока.

Водночас у Раді федерації РФ після сьогоднішньої масованої атаки по Україні оголосили про "новий етап" повномасштабної війни.