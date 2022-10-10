Майже пів сотні будинків: Кличко розповів, скільки об'єктів у столиці постраждали від ударів РФ
У переліку пошкоджених будівель — школи, дитсадок, критична інфраструктура, лікарні й інші об'єкти.
Більшість із пошкоджених унаслідок ударів РФ по Києву об'єктів складають житлові будинки — збитків завдано майже 50 житловим будинкам столиці. Постраждали й інші об'єкти міської інфраструктури, зокрема навчальні заклади, заклади культури й адміністративні будівлі. Про це в понеділок, 10 жовтня, у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За словами голови міста, під час сьогоднішньої атаки військ противника по столиці пошкодження різного ступеня отримали такі об'єкти:
- житлові будинки — 45;
- навчальні заклади — 6 (у тому числі 3 школи, дитячий садок і 2 будівлі позашкільного виховання)
- об'єкти критичної інфраструктури та ЖКГ — 5
- заклади охорони здоров'я — 5
- установи соціальної сфери — 2
- адміністративні будівлі — 2
Станом на ранок понеділка внаслідок обстрілів із боку військ РФ у Києві загинули 5 людей, ще 35 отримали поранення, повідомляла Національна поліція.
Нагадаємо, світові лідери вже засудили масований обстріл російськими військами Києва й інших міст України.
Раніше ми писали, що під час масових ракетних ударів Збройних сил РФ у Києві загинув начальник відділу департаменту Кіберполіції Юрій Заскока.
Водночас у Раді федерації РФ після сьогоднішньої масованої атаки по Україні оголосили про "новий етап" повномасштабної війни.