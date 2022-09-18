Під час евакуації психлікарні загинули 4 медпрацівники: потрапили під обстріл

Під час евакуації пацієнтів психіатричної лікарні розпочалися обстріли російськими військами. У результаті 4 людей загинули і двоє поранені.

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У Харківському районі, у селі Стрілечій, медики намагалися евакуювати пацієнтів із Харківської обласної психіатричної лікарні. Під час евакуації російські війська розпочали масований обстріл. За попередніми даними, загинули 4 медпрацівники і двох пацієнтів лікарні поранено. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Із понад 600 пацієнтів психіатричної лікарні вдалося евакуювати лише 30.

"Росіяни не зупиняться ні перед чим, вони воєнні злочинці й терористи", — написав Синєгубов.

Також голова Харківської ОВА повідомив, що в ніч на 18 вересня російські війська обстріляли територію Чугуївської громади. Виникла пожежа в нежитлових спорудах. Дані про постраждалих ще уточнюються. Російські окупанти, за словами Синєгубова, обстрілювали Куп'янський та Ізюмський райони. Внаслідок обстрілу було зруйновано житлові будинки, АЗС, гаражі та виробничі об'єкти.

Також у прикордонному селі Стрілеча окупанти вистрілили з танка по автомобілю, в результаті загинули 2 жінки.

За словами Синєгубова, відомо про деякі дані про втрати російської армії під час втечі з Харківської області. Наприклад, підрозділи 11-го армійського корпусу зі складу Балтійського флоту РФ втратили більше половини особового складу й понад 200 одиниць техніки. А 64-а окрема мотострілецька бригада РФ втратила понад 90% особового складу загиблими, пораненими та дезертирами.

Як уже писав Фокус, за даними Інституту вивчення війни, російські війська продовжують дурні операції на Донбасі та ризикують потрапити в оточення.

Також Фокус писав про нічні обстріли Миколаєва та Нікополя, внаслідок яких постраждало 3 особи.

Як уже писав Фокус, голова Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук закликала переселенців не повертатися поки що на звільнену територію Харківської області.

Фокус уже писав про те, що, за словами експертів, російські війська обстрілюють Харків зі своєї території, і цю загрозу треба ліквідувати.