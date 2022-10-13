Збирала податки для РФ: податковій інспекторці з Куп'янська загрожує довічне ув'язнення (фото)

Мешканка окупованого міста вирішила будувати кар'єру, працюючи на ворога, і схиляла до цього колег і місцевих підприємців.

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Співробітники СБУ і ДБР затримали мешканку нещодавно звільненого Куп'янська Харківської області, яку підозрюють у державній зраді, повідомляє пресслужба СБУ.

До окупації міста затримана працювала головною державною інспекторкою податкової служби. Коли росіяни захопили місто, вона перейшла на їхній бік, влаштувавшись на роботу в так звану "Податкову службу Харківської військово-цивільної адміністрації".

За даними СБУ, обійнявши цю посаду, підозрювана під час нарад із місцевими підприємцями переконувала їх сплачувати податки окупантам. Своїх колег вона схиляла до зради, пропонуючи їм працювати в нових податкових органах.

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Колаборантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

"За такий злочин їй загрожує позбавлення волі строком на 15 років або довічний ув'язнення, а також конфіскація майна", — зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, 12 жовтня СБУ повідомили про те, що у вінницького митрополита пройшли обшуки. У священнослужителя знайшли багато пропагандистських і агітаційних матеріалів проросійського змісту.

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Також Служба безпеки України у звільненому Нововоскресенському Херсонській області затримала керівника місцевої окупаційної адміністрації. За версією слідства, чоловік агітував підтримувати російські війська, намагався змусити місцевих освітян співпрацювати з ними та передавав агресору інформацію про проукраїнський спротив.