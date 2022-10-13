Собирала налоги для РФ: налоговому инспектору из Купянска грозит пожизненное заключение (фото)

Жительница оккупированного города решила строить карьеру, работая на врага, и склоняла к этому коллег и местных предпринимателей.

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Сотрудники СБУ и ГБР задержали жительницу недавно освобожденного Купянска Харьковской области, которую подозревают в государственной измене, сообщает пресс-служба СБУ.

До оккупации города задержанная работала главным государственным инспектором налоговой службы. Когда россияне захватили город, она перешла на их сторону, устроившись на работу в так называемую "Налоговую службу Харьковской военно-гражданской администрации".

По данным СБУ, заняв эту должность, подозреваемая во время совещаний с местными предпринимателями убеждала их платить налоги оккупантам. Своих коллег она склоняла к предательству, предлагая им работать в новых налоговых органах.

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Коллаборантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

"За такое преступление ей грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества", — отметили в спецслужбе.

Напомним, 12 октября в СБУ сообщили о том, что у винницкого митрополита прошли обыски. У священнослужителя нашли много пропагандистских и агитационных материалов пророссийского содержания.

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Также Служба безопасности Украины в освобожденном Нововоскресенском Херсонской области задержала руководителя местной оккупационной администрации. По версии следствия, мужчина агитировал поддерживать российские войска, пытался заставить местных педагогов сотрудничать с ними и передавал агрессору информацию о проукраинском сопротивлении.