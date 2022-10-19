Обленерго знеструмить Львів сьогодні вночі: скільки часу не буде світла

Електропостачання в деяких районах міста буде відсутнє до 6:00, оскільки ремонтники "Львівобленерго" ліквідуватимуть наслідки ракетного удару ЗС РФ.

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У ніч із 19 на 20 жовтня частина Львова залишиться без світла. Про це повідомляє пресслужба "Львівобленерго" на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

У повідомленні йдеться про те, що мешканці та гості міста залишаться без електроенергії з 00:00 до 6:00.

У цей час електрики усуватимуть наслідки ракетних ударів ЗС РФ, які зашкодили електромережі.

Які саме мікрорайони Львова будуть цієї ночі без світла – невідомо. У "Львівобленерго" не опублікували список з адресами з міркувань безпеки.

Ракетні удари по Західній Україні: що відомо

У середу надійшла інформація про вибухи у Львівській області, проте, за словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, ці дані не відповідають дійсності.

"Інформація про вибухи у Львівській області, яку при повітряній тривозі поширили деякі телеграм-канали, не підтвердилася. На Львівщині все спокійно. Дякую нашим воїнам на всіх фронтах", — написав чиновник.

Нагадаємо, 11 жовтня у Львові під обстріл потрапили 4 електропідстанції. За словами Максима Козицького, після атаки росіян від двох підстанцій в області нічого не залишилося. Але у населених пунктах регіону вже відновлюють електро- та водопостачання.

Фокус також писав, що ЗС РФ 10 жовтня випустили по Львову 15 ракет, частину збили українські ППО. Майже 90% міста залишилося без електроенергії, трамваї та тролейбуси перестали працювати.