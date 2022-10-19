Облэнерго обесточит Львов сегодня ночью: сколько времени не будет света

Электроснабжение в некоторых районах города будет отсутствовать до 6:00, так как ремонтники "Львовоблэнерго" будут ликвидировать последствия ракетного удара ВС РФ.

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В ночь с 19 на 20 октября часть Львова останется без света. Об этом сообщает пресс-служба "Львовоблэнерго" на своей официальной странице в Фейсбуке.

В сообщении говорится о том, что жители и гости города останутся без электричества с 00:00 до 6:00.

В это время электрики будут устранять последствия ракетных ударов ВС РФ, которые повредили электросеть.

Какие именно микрорайоны Львова будут этой ночью без света – неизвестно. Во "Львовоблэнерго" не опубликовали список с адресами по соображениям безопасности.

Ракетные удары по Западной Украине: что известно

В среду поступила информация о взрывах во Львовской области, однако по словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, эти данные не соответствуют действительности.

"Информация о взрывах во Львовской области, которую при воздушной тревоге распространили некоторые телеграмм-каналы, не подтвердилась. Во Львовской области все спокойно. Спасибо нашим воинам на всех фронтах", — написал чиновник.

Напомним, 11 октября во Львове под обстрел попали 4 электроподстанции. По словам Максима Козицкого, после сегодняшней атаки россиян от двух подстанций в области ничего не осталось. Но в населенных пунктах региона уже восстанавливают электро- и водоснабжение.

Фокус также писал, что что ВС РФ 10 октября выпустили по Львову 15 ракет, часть сбили украинские ПВО. Почти 90% города осталось без электроэнергии, трамваи и троллейбусы перестали работать.