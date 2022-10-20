Вуличні патрулі в Полтаві відключатимуть електроенергію за зовнішнє освітлення, — мер

За словами Олександра Мамая, з 20 жовтня вулиці міста почала патрулювати інспекція з доброустрою у супроводі співробітників поліції.

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У Полтаві з'явилися вуличні патрулі, які виявляють місцевих підприємців, що залишають увімкненим підсвічування вивісок та інше зовнішнє освітлення. Порушникам відключатимуть електроенергію як крайній захід. Про це попередив мер Полтави Олександр Мамай у Telegram.

За словами градоначальника, із 20 жовтня міські вулиці патрулює інспекція з доброустрою, яку супроводжують співробітники поліції.

У разі порушень розпоряджень, бізнесменів відключатимуть від електропостачання. Олександр Мамай пояснив, що це крайні заходи, до яких він не хоче вдаватися, і спробує досягти порозуміння за допомогою діалогу.

"Збережемо кіловати, Полтаву та Україну!" — закликав мер.

Нагадаємо, що ДТЕК опублікував графік відключення світла у Київській області. Масштабні відключення електроенергії, пов'язані з руйнуваннями інфраструктурних об'єктів, можуть спостерігатися і в столиці, і Київській області.

Представники Київських регіональних електромереж повідомили мешканців області про необхідність помірного споживання електроенергії. Важливо не користуватися енергоємними приладами одночасно. Ціль у тому, щоб максимально скоротити споживання електроенергії ввечері з 5 до 11.