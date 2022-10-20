Уличные патрули в Полтаве будут отключать электроэнергию за наружное освещение, — мэр

По словам Александра Мамая, с 20 октября улицы города начала патрулировать инспекция по благоустройству в сопровождении сотрудников полиции.

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В Полтаве появились уличные патрули, которые выявляют местных предпринимателей, оставляющих включенной подсветку вывесок и прочее наружное освещение. Нарушителям будут отключать электроэнергию в качестве крайней меры. Об этом предупредил мэр Полтавы Александр Мамай в Telegram.

По словам градоначальника, с 20 октября городские улицы патрулирует инспекция по благоустройству, которую сопровождают сотрудники полиции.

В случае нарушений предписаний, бизнесменов будут отключать от электроснабжения. Александр Мамай объяснил, что это крайние меры, к которым он не хочет прибегать, и попытается достичь взаимопонимания с помощью диалога.

"Сохраним киловатты, Полтаву и Украину!" — призвал мэр.

Напомним, что ДТЭК опубликовал график отключения света в Киевской области. Масштабные отключения электроэнергии, связанные с разрушениями инфраструктурных объектов, могут наблюдаться и в столице, и в Киевской области.

Представители Киевских региональных электросетей уведомили жителей области о необходимости умеренного потребления электроэнергии. Важно не пользоваться энергоемкими приборы одновременно. Цель в том, чтобы максимально сократить потребление электроэнергии вечером с 5 до 11.